Xiaomi и IKEA работают над столом с поддержкой быстрой беспроводной зарядки

Компания Xiaomi совместно с нидерландской торговой группой IKEA собирается выпустить новый необычный продукт.

Речь идёт о столе с поддержкой быстрой беспроводной зарядки мощностью 20 Вт. Об это рассказал китайский производитель в социальной сети Weibo. В опубликованном ролике видно, что новинка отличается от похожих столов с такой технологией. Беспроводная зарядка будет работать по всей поверхности, а не в определённом месте. К сожалению, когда выйдет продукт и сколько он будет стоить, пока не сообщают.

Xiaomi официально представила новый продукт. Как оказалось, это обычный стол, в который каждый желающий может встроить фирменную док-станцию беспроводной зарядки. К сожалению, смартфон таким образом можно будет заряжать только в определённом месте. Цену стола пока не раскрыли.