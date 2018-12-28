Xiaomi использует технологию ухода за кожей NASA

Xiaomi Xiaoguangxian Eye Pattern - это небольшое устройство овальной формы, которое стимулирует создание новых коллагеновых клеток. Это позволяет коже выглядеть более упругой и молодой. Xiaoguangxian Eye Pattern оснащен 28 светодиодами для фотонного омоложения кожи толщиной 1,8 см, который способствует метаболизму клеток с 28,5 раз большей световой энергией, чем тот же тип косметического инструмента, так что кожа может более эффективно выделять коллаген.

В Xiaomi Xiaoguangxian используется технология красного света с длиной волны 633 нм, разработанная NASA и используемая для устранения проблем кожи астронавтов. Недостатки кожи можно контролировать с помощью специальных датчиков. Каждый датчик имеет аккумулятор на 50 мАч и заряжается от футляра с аккумулятором на 500 мАч.