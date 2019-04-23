Xiaomi открыла первый Mi Store в Румынии

Компания Xiaomi открыла свой первый магазин Mi Store в Румынии, в городе Бухарест.

В день открытия для активных клиентов было несколько специальных предложений и скидок на смартфоны и другие гаджеты Xiaomi. Магазин расположился в Мега Молл Бухарест, и теперь он охватывает всю линейку продуктов Xiaomi - от смартфонов до гарнитур, электрических скутеров и бытовой техники.

В этом году Xiaomi заявила, что одной из ее целей на 2019 год является утроить европейский рынок. Растущая доля рынка китайских OEM-производителей в Европе является основной причиной, по которой бренд стремится к таким высоким показателям, и мы можем ожидать появления новых магазинов в ближайшие месяцы.