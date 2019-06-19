Xiaomi отзывает небезопасные электросамокаты M365

Xiaomi отзывает 10 257 единиц электросамокатов Mi Electric Scooter M365 из-за обнаруженных проблем в конструкции. Потенциально опасными признаны модели M365 с серийными номерами из диапазонов 21074/00000316–21074/00015107 и 16133/00541209–16133/00544518, выпущенные в период с 27 октября по 5 декабря 2018 года.

Если вы владеете или катаетесь на электронном скутере Xiaomi Mi M365, вы можете найти его серийный номер, расположенный на боковой стороне степ-доски. Дело в том, что винты складного механизма могут ослабнуть, а это приведет к поломке во время использования. Ранее, в этих самокатах нашли уязвимость, которая позволяет подключаться к скутеру без ввода пароля и перехватывать управление.

В качестве меры предосторожности Xiaomi начнет добровольный отзыв продукции для потенциально затронутых электрических скутеров Mi, начиная с 1 июля 2019 года.