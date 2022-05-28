Xiaomi представила электронную книгу Moaan InkPalm Plus…

Внутри четырехъядерный процессор Rockchip RK3566, 2 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Также новинка получила аккумулятор емкостью 2200 мАч, которого хватает на 30 дней работы. Зарядка занимает около 2,5 часов.
Есть поддержка Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. В качестве ОС используется Android, что позволяет устанавливать любые программы-читалки, а также, в принципе, любые приложения для операционной системы Google.
Цена предварительного заказа Xiaomi Moaan InkPalm Plus в Китае составляет 1 100 юаней (165 долларов).