Xiaomi представила электронную книгу Moaan InkPalm Plus

Xiaomi выпустила обновленную версию компактного ридера с экраном e-ink — модель Moaan InkPalm Plus. Новинка представляет собой улучшенную версию обычного ридера InkPalm. Устройство оснащено 5,84-дюймовым черно-белым дисплеем с разрешением 1440 x 720 пикселей, подсветкой с 24 уровнями яркости и поддержкой регулировки цветовой температуры. Отдельно отметим поддержку мультитач.

Внутри четырехъядерный процессор Rockchip RK3566, 2 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Также новинка получила аккумулятор емкостью 2200 мАч, которого хватает на 30 дней работы. Зарядка занимает около 2,5 часов.

Есть поддержка Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. В качестве ОС используется Android, что позволяет устанавливать любые программы-читалки, а также, в принципе, любые приложения для операционной системы Google.

Цена предварительного заказа Xiaomi Moaan InkPalm Plus в Китае составляет 1 100 юаней (165 долларов).
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