Xiaomi представила электронную книгу eBook Reader

Компания Xiaomi пополнила ассортимент электронных книг моделью eBook Reader. Через пару дней новинка будет доступна в рамках краудфандинговой кампании по цене 80 долларов. Ридер характеризуется дисплеем неназванного размера на электронной бумаге E Ink с плотностью пикселей 212 PPI (пикселей на дюйм), встроенной LED-подсветкой с 24 уровнями яркости для чтения при плохом освещении или в темноте, четырёхъядерным процессором Allwinner с тактовой частотой до 1,8 ГГц, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 1800 мАч, предустановленной операционной системой Android 8.1 Oreo и симметричным портом USB Type-C. Масса книги составляет 180 грамм.