Xiaomi представила новый электровелосипед

Новинка оборудована корзиной для грузов на передней стойке и подставкой для ног. Скорость движения, остаток заряда и другая информация выводятся на дисплей, разместившийся на правой части руля. Для езды в условиях плохого освещения предусмотрена светодиодная фара и габаритный фонарь.Одной из ключевых особенностей новинки стал ёмкий аккумулятор: на одном заряде велосипед способен проехать до 75 километров, или до 55 — с пассажиром на заднем сиденье. Использование педалей помогает дополнительно увеличить дальность пробега.На краудфандинговой площадке Xiaomi появился ещё один интересный лот — электрический велосипед Himo C16. Помимо необычной конструкции с двумя сиденьями он примечателен внушительной дальностью хода — одна «заправка» обеспечит до 75 километров пробега в городских условиях.