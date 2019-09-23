Xiaomi выпускает USB флеш-накопитель

Компания Xiaomi решили выпускать аксессуары, а именно USB накопители.

Флеш-накопитель U-Disk с доступной ценой 11 долларов, корпус изготовлен из сплава цинка. Это придает ему износостойкие и антикоррозийные свойства, а также способствует рассеиванию тепла.

Интегрированная технология упаковки UDP может эффективно предотвратить повреждение U-диска от внешних воздействий, таких как брызги воды и пыль.

Ремешок имеет мягкую текстуру, его можно повесить на ключ как брелок. Внутренняя память 64 Гб, максимальная скорость чтения до 124 МБ/с.