Xiaomi выпускает зеркало для макияжа

Продукт сохраняет репутацию Xiaomi за высокое качество и экономичность. Устройство для макияжа оснащено круглым 6,5 дюймовым зеркалом. Кольцевая светодиодная пластина вокруг обеспечивает более яркий и равномерный свет. Оно имеет трех-уровневую регулировку, низкой, средней и высокой яркости.

Низкий уровень 300lux подходит для ежедневного ухода за кожей ночью, средний уровень 500lux подходит для ежедневного макияжа, а высокий уровень 900lux подходит для тонкого ухода за кожей и точного макияжа.

Mijia имеет аккумуляторную конструкцию, которая заряжается напрямую через интерфейс Type-C. Батарея емкостью 2000 мАч. Mijia LED также поддерживает регулируемый угол наклона зеркала.