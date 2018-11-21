Xiaomi выпустил миниатюрный фен для волос

В этом месяце у Xiaomi появился новый миниатюрный фен для волос Yueli Mini Hair Dryer, который оценивается в 14,27 доллара США.

Фен легкий и портативный, имеет длину 153 мм и вес всего 340 граммов, а в сложенном состоянии эквивалентен размеру 5,5-дюймового мобильного телефона. Внутри — японский мотор, который очень тихо работает, при этом выдает мощный поток воздуха. Имеется встроенная защита от перегрева.

Когда датчик контроля температуры обнаруживает перегрев, он автоматически отключает регулировку температуры и воздух продолжает охлаждаться до тех пор, пока фен не остынет. Новинка получила складную ручку.