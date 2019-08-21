Xiaomi выпустила женскую электробритву за $14

У компании Xiaomi в ассортименте уже есть несколько мужских электрических бритв, теперь пришла очередь порадовать новинкой и женскую аудиторию. И эта новинка — электробритва Smate Mini Smooth Shaving Device.

Внешний вид

Корпус устройства сделан из мягкой резины, поэтому бритва не будет скользить в руке. На корпусе есть всего одна кнопка — питания. Также корпус защищен от воды по стандарту IPX7, то есть выдерживает погружения в воду на глубину до метра не более 30 минут. То есть душ электробритве точно не страшен.

Режущая голова закруглена и выполнена таким образом, чтобы защитить кожу от соприкосновения с лезвием, но при этом удалять даже самые короткие волоски.

Внутри установлен аккумулятор, часовой зарядки которого хватит на те же 60 минут работы. Для подзарядки есть разъем USB-C.

Бритва очень компактная, поэтому ее можно взять с собой в поездку.

Цена

Обойдется такая электробритва в $14. На выбор есть голубая и розовая расцветки.