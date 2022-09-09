Yamaha показала обновленную ретро-версию электрического скутера E-Vino

Yamaha анонсировала обновленную ретро-версию электрического скутера E-Vino.

Скутер основан базе модели Vino. Новая модель сохраняет дизайн и габариты предшественника. Он предлагает запас хода в 32 км, подходящий для ежедневных поездок по городу, а его вес всего 68 кг. Аккумулятор емкостью 12,2 Ач можно полностью зарядить всего за три часа. Электрический скутер оснащен 10-дюймовыми шинами, синхронным двигателем мощностью 1,2 кВт с крутящим моментом 7,8 Нм. Максимальная скорость скутера не раскрыта.

На данный момент, Yamaha E-Vino будет доступен только в Японии по цене около 2240 долларов. Цветовые варианты включают: черно-белый и бело-синий.