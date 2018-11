YouTube VR доступен на Oculus Go

Google YouTube теперь сделал свое приложение доступным для автономной гарнитуры Oculus Go. Приложение ранее было доступно на Samsung Gear VR, которое использует тот же магазин, что и Oculus Go, но Go был включен в черный список до сегодняшнего дня.

Приложение позволяет пользователям просматривать все стандартные 2D-данные YouTube, но основное внимание уделяется захватывающим видео на 360 °. Приложение обеспечивает функцию голосового поиска с использованием лучшей в своем классе технологии распознавания речи Google, той же, что и в интеллектуальных динамиках Google Home. Пользователи могут просматривать свои собственные подписки, историю и плейлисты на YouTube.

Использование приложения с Oculus Go должно оказаться гораздо более захватывающим, так как вы можете поворачивать голову и просматривать видео с любого угла. Если вы хотите пройтись по горам или понаблюдать за своей любимой певицей на концерте за кулисами, Oculus Go может быть лучшим способом вступить в мир видео VR - просто загрузите приложение из магазина Oculus Connect, и вы готовы идти.