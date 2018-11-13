YouTube VR доступен на Oculus Go

2018-11-13, Автор - Anna; Продукт - Oculus Go; [39]
Google YouTube теперь сделал свое приложение доступным для автономной гарнитуры Oculus Go. Приложение ранее было доступно на Samsung Gear VR, которое использует тот же магазин, что и Oculus Go, но Go был включен в черный список до сегодняшнего дня.

Приложение позволяет пользователям просматривать все стандартные 2D-данные YouTube, но основное внимание уделяется захватывающим видео на 360 °. Приложение обеспечивает функцию голосового поиска с использованием лучшей в своем классе технологии распознавания речи Google, той же, что и в интеллектуальных динамиках Google Home. Пользователи могут просматривать свои собственные подписки, историю и плейлисты на YouTube.

Использование приложения с Oculus Go должно оказаться гораздо более захватывающим, так как вы можете поворачивать голову и просматривать видео с любого угла. Если вы хотите пройтись по горам или понаблюдать за своей любимой певицей на концерте за кулисами, Oculus Go может быть лучшим способом вступить в мир видео VR - просто загрузите приложение из магазина Oculus Connect, и вы готовы идти.

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