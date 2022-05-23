ZADAK представила твердотельный накопитель TWSG4S

Компания ZADAK представила твердотельный накопитель TWSG4S. Твердотельный накопитель TWSG4S M.2 PCIe Gen4 x4 обеспечивает скорость чтения/записи 7400 и 7000 МБ/с соответственно. Он поставляется с двумя радиаторами. Один сделан из ультратонкого графена, а другой из алюминия, и они снижают рабочую температуру на 15% и 35%. TWSG4S основан на встроенной технологии 3D NAND Flash. Новинка поддерживает новейший стандарт NVMe 1.4. Он также может похвастаться множеством алгоритмов защиты и исправления данных, которые поддерживают целостность и стабильность данных.

ZADAK TWSG4S можно установить в консоль PS5 или ноутбук благодаря компактному форм-фактору. На модель распространяется 5-летняя гарантия от производителя.

ZADAK TWSG4S поступит в продажу с емкостью 512 ГБ/1 ТБ/2 ТБ.
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