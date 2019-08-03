Защищаем компьютер от скачков напряжения: стабилизатор, ИБП или розетка?

2019-08-03, Автор - Айдар Ибрагимов; [60]

Немногие в нашей стране могут похвастаться стабильностью напряжения в розетке. Как следствие, после покупки дорогостоящего компьютера встает вопрос об его защите. В данной заметке мы предлагаем вам решить, что лучше в вашем конкретном случае - остаться пользоваться обыкновенной розеткой, купить стабилизатор или ИБП.

Во-первых, пользование обычной розеткой влечет собой риск потери данных на компьютере и выгорания его элементов. Скачки напряжения в розетке становятся отдельной проблемой у меломанов, которые то и дело отмечают колебания качества звука в колонках своего музыкального устройства. Решить проблему может обычный однофазный стабилизатор напряжения. Стабилизаторы в большинстве своем выпускаются в нашей стране, стоят небольших денег. На момент написания заметки в интернет-магазине energy-ltd.ru стабилизатор мощностью в 1000 ватт предлагался за 3300 рублей. Работает он по принципу "подключил и забыл".

Во-вторых, стабилизатор не решает проблемы с отключением электричества. Как правило, это редкое, но неприятное явление в наших городах. Решением проблемы может быть покупка ИБП, по-английски UPS. Любой ИБП отличается методом коррекции входящего тока, объемом аккумулятора и предельной мощностью суммы подключаемых устройств. В том же интернет-магазине energy-ltd.ru ИБП с мощностью 480 ватт можно приобрести за 3200 рублей. Использование ИБП позволит вам нормально закрыть приложения и завершить работу на компьютере до возобновления подачи электричества.

В-третьих, не следует думать, что ИБП полностью заменяет стабилизатор напряжения. Да, ИБП имеет некоторые возможности коррекции, но они весьма ограничены и при значительных колебаниях он попросту будет уходить на питание от аккумулятора, что приведет к быстрому его выходу из строя. Аналогичные ИБП системы стабилизации напряжения встроены в современные дорогие блоки питания компьютеров. К сожалению, этого недостаточно для большинства наших населенных пунктов.

Как показала практика, всегда лучше заранее продумать вопрос защиты дорогой бытовой техники, чем разбираться с последствиями. Подобные системы сейчас доступны для массового пользователя и не требуют специальных навыков для стартового запуска и последующей ежедневной эксплуатации. ИБП к тому же помимо защиты от скачков напряжения, ещё и обеспечат резервное время для продолжения работы бытовых приборов, позволив сохранить работоспособность при краткосрочных отключениях.

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