Защищенный накопитель Apricorn Aegis Secure Key 3 представлен емкостью 2 ТБ

Бренд Apricorn выпускает USB-накопитель Aegis Secure Key 3 с поддержкой аппаратного шифрования AES XTS. Новая модель накопителя представлена емкостью 2 ТБ.

Накопитель предлагает расширенные возможности для повышения безопасности данных. Aegis Secure Key 3 имеет защищенный корпус IP-68 (защита от воды и пыли). Реализована встроенная износостойкая клавиатура для аутентификации. Прочный ударопрочный алюминиевый корпус защищает накопитель от повреждений. Aegis Secure Key 3 поставляется с разъемом USB 3.2 Gen 1 для быстрой передачи файлов. OS Agnostic обеспечивает совместимость с любыми платформами.

Aegis Secure Key 3 доступен в вариантах от 16 ГБ до 2 ТБ по цене от 129 долларов и до 999 долларов.