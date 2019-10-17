Зачем нужны пробники духов: вся информация о полезной продукции

Современный рынок предлагает прекрасной половине человечества множество разнообразных ароматов, что радует, но сильно затрудняет выбор, особенно если женщина является любительницей шопинга, а закупаться предпочитает в интернете. Сложность выбора обусловлена также тем, что качественные, оригинальные духи от всемирно известных брендов стоят достаточно дорого, так что если аромат не понравится, получится действительно обидно. Как же не попасть впросак и купить действительно свой аромат? Для этой цели и служат пробники.

Женские духи и их пробники: как это работает

Парфюмерия для женщин многообразна и многогранна. Это фруктовые, цветочные, древесные композиции, которые имеют множество составляющих. И каждая прекрасная леди воспринимает один и тот же аромат по-разному. Кроме того, ни для кого не является секретом, что одни и те же духи на коже разных девушке пахнут тоже по-разному. А сердце композиции раскрывается только через некоторое время после нанесения на кожу.

Поэтому не стоит удивляться, что запах духов во флаконе и реальный аромат, которым благоухает женщина, которая его использует, всегда немного различны. И для того чтобы после дорогостоящей покупки не получить в дополнение горькое разочарование, перед ее совершением необходимо некоторое время поносить аромат. А это значит, что потребуется приобрести пробники оригинальной парфюмерии.

Что представляет из себя пробник

Пробник (он же тестер, он же миниатюра) является маленькой емкостью, в которой находится небольшое количество духов, буквально на несколько раз попользоваться. Емкости с духами представляют собой небольшие, герметично упакованные мензурки, миниатюрные копии флаконов оригинальных духов, а также атомайзеры. В любом случае содержимое таких флакончиков является оригинальными духами, которые полностью соответствуют по составу композиции, что продается в полноценных флаконах.

Почему на пробники стоит обратить внимание

Выгода от приобретения пробников оригинальной продукции достаточно очевидна. Во-первых, стоимость каждого отдельного тестера гораздо ниже, чем цена полноценного флакона духов. А это значит, что за те же деньги модница может купить и попробовать несколько ароматов.

Во-вторых, приобретая пробники оригинальной парфюмерии, девушка получает возможность без спешки оценить все достоинства духов, примерить их на себя, посмотреть будет ли запах таким же привлекательным для нее после нескольких применений.

Ну и конечно же, нельзя не упомянуть об удобстве использования. Миниатюра легко займет место в любой косметичке, клатче или маленькой дамской сумочке, то есть девушка сможет всегда носить любимый аромат с собой.

Какие бывают виды пробников

Как обычно выглядит пробник? Существует несколько его разновидностей:

спрей - это небольшой флакончик, дополняемый пульверизатором;

пробирка, дополняемая пластиковой палочкой;

роллер - маленький флакончик, работающий по принципу роликового дезодоранта;

флаконы с завинчивающейся крышкой.

Основная черта, которая отличает пробники духов, парфюмерной и туалетной воды - это его объем, который может колебаться в пределах от 1 мл до 2,5 мл. Каждый бренд выбирает свой вариант.

Зачем могут понадобиться пробники

Производители прекрасно знают о том, что предлагают достаточно дорогое удовольствие, которое сложно решиться приобрести без пробы. Конечно, можно заглянуть магазин и там определиться с ароматом. Но ведь парфюмерию продают не только в специализированный магазинах, но и через сетевых продавцов и торговые точки в интернете. Тут уже вдохнуть аромат желаемых духов не выйдет, а выкладывать кругленькую сумму, не понюхав, страшновато.

Вот тогда и наступает звездный час пробника. Маленький объем предполагает и соответствующую цену. При этом такого количества парфюмированной композиции хватает, чтобы определиться с ароматом, протестировать его на коже и решить подходит он представительнице прекрасного пола или нет. Кроме того:

Это наилучший вариант для путешествия. Поскольку миниатюра — это маленькая копия оригинала, то она без проблем найдет свое место в дамской сумке и всегда будет под рукой, что очень удобно

Миниатюры выручают в том случае, если девушка предпочитает разные ароматы на разные случаи или ей быстро надоедают одни запахи и она любит их часто менять. Поскольку миниатюры дешевле оригиналов, то вместо одного большого флакона можно приобрести несколько разных очень маленьких, и благодаря им чувствовать себя каждый день по-новому. Эту возможность ценят многие

Как уже было сказано, миниатюры дешевле оригинала, поэтому с их помощью дорогие ароматы могут позволить себе и те, у кого финансовое положение не позволяет засматриваться на полочки с драгоценными флаконами.

Основные особенности пробников

Существует распространено заблуждение, что аромат в миниатюре не будет соответствовать оригиналу - и это неправда, если, конечно, он не является подделкой. В противном случае соответствие оригиналу полное.

Запахи могут немного отличаться только если с миниатюры жидкость наносится точечно вручную, а оригинал распыляется с помощью спрея.

Многие задаются вопросом о том, стоит ли опасаться подделок. Увы, но да, поскольку женщин очень привлекает более низкая цена и возможность сэкономить на любимом аромате, а значит, мошенники готовы этим воспользоваться. Тем более что простота изготовления (нужно сделать только флакон) и полное отсутствие полиграфии выглядят действительно соблазнительно.

Но оригинальные пробники духов - это прекрасный вариант, позволяющий попробовать много разных ароматов и определиться с тем, который подходит больше всего. Если получить его на презентации или приобрести в заслуживающем доверия интернет-магазине, то по поводу оригинальности можно не переживать. И в таком случае можно смело использовать аромат, пробуя, как он раскрывается на коже. Если все нравится, можно приобрести полноценный флакончик.