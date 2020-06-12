Zadak анонсировала SSD M.2 накопитель с RGB посветкой Zadak Spark RGB

Zadak анонсировала новый SSD-накопитель с RGB подсветкой Spark RGB. Spark RGB SSD - это первое решение компании для хранения данных. Накопитель оснащен алюминиевым радиатором, который по словам компании рассеивает до 35% тепла.

Встроенные RGB светодиоды украсят систему, а совместимость с ПО материнской платы позволит настроить ее. Zadak Spark RGB доступен в объеме 512 Гб, 1 Тб и 2 Тб. SSD-накопитель использует PCIe 3.0 интерфейс подключения.

Zadak Spark RGB обеспечивает скорость чтения до 3200 мб/с, а скорость записи до 3000 мб/с. Новинка поддерживает технологию SMART, которая позволяет следить за состоянием диска. На модель распространяется пятилетняя гарантия.

Компания Zadak планирует выпустить накопитель в конце июля. Стоимость составит от 119 долларов за 512 Гб версию.
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