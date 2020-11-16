Zadak представила новые компоненты для ПК

Zadak провела презентацию своих новых компонентов для ПК.

Компания представила корпус MOAB II Elite для энтузиастов. Модель имеет открытую конструкцию с распределительной пластиной и встроенным ЖК-дисплеем.

Водяное охлаждение Spark AIO это новейшая система охлаждения для процессора. Spark AIO предлагает конфигурацию с двумя вентиляторами, длина радиатора составляет 240 мм. Водяное охлаждение поддерживает разъемы AMD и Intel.

Производитель продемонстрировал комплекты памяти серии Shield RGB с частотой 4266 МГц, модули памяти Spark RGB с уникальной системой подсветки, разгонные модули памяти Moab RGB и серию низкопрофильных модулей Twist.

Zadak Spark PCIe Gen 3x4 M.2 RGB - современный накопитель с толстым радиатором. Накопитель обеспечивает скорость чтения и записи до 3400/3000 мб/с, соответственно. M.2 накопитель будет доступен объемом 512 Гб, 1 Тб и 2 Тб.
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