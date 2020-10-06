Запрет TikTok и WeChat в США нарушает правила ВТО

С тех пор, как администрация Трампа объявила о запрете поддерживаемых ByteDance приложений TikTok и Tencent WeChat в Соединенных Штатах, продолжалась судебная тяжба, которая до сих пор не позволила запрету вступить в силу.

Теперь Китай утверждает, что запрет Соединенных Штатов на эти два приложения является нарушением правил Всемирной торговой организации. Теперь это не только США, Китай также обвинила Индию в том, что она запретила TikTok и несколько других китайских приложений.

На заседании Совета по торговле услугами Всемирной торговой организации Китай взял слово, чтобы обвинить США и Индию в принятии мер, которые несовместимы с правилами ВТО, ограничивают услуги трансграничной торговли и нарушают основные принципы и цели многосторонняя торговая система.

Во время продолжительного обмена мнениями в совете Китай заявил, что нет никаких доказательств, подтверждающих заявления Соединенных Штатов и Индии относительно сбора данных, и добавил, что сбор данных TikTok является стандартной практикой для тысяч приложений по всему миру. Он также описал неспособность США предоставить конкретные доказательства причин своих мер как "явное нарушение" правил.