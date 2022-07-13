Запущен электросамокат Aike T с запасом хода до 40 км

В Европе запущен электросамокат Aike T.

Он способен развивать максимальную скорость 25 км/ч и обеспечивает запас хода до 40 км при полном заряде.

Электросамокат имеет съемную батарею емкостью 583 кВтч. Весит Aike T - 19 кг. Аккумулятор можно полностью зарядить за 8 часов через порт USB-C или за 4 часа с помощью зарядного устройства. На руле есть крепление для смартфона. Электросамокат приводится в движение двигателем мощностью 350 Вт.

Aike T может выдерживать нагрузку до 150 кг, а также имеет защиту от угона. Функции защиты от угона включают уведомления смартфона, встроенную сигнализацию и автоматическую блокировку тормозов. Местоположение Aike T можно отслеживать с помощью встроенного GPS.

Цена Aike T составляет 999 евро (1016 долларов).