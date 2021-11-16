Жесткий диск Seagate с интерфейсом NVMe

Одна из ключевых причин, по которой Seagate рассматривает этот вариант, заключается в том, что у нее есть диски с несколькими исполнительными механизмами, которые, как ожидается, в будущем превзойдут скорость интерфейса SAS 12 Гбит/с. В дополнение к этому есть смысл иметь единый интерфейс хранилища на серверах, что позволяет создать смешанную среду накопителей, где одни отсеки для дисков могут быть оснащены твердотельными накопителями, а другие - жесткими дисками на основе NVMe. Seagate планирует в сентябре 2022 года отобрать у ключевых клиентов первые диски, а конечные диски будут обратно совместимы с SATA и SAS.