Жесткий диск Seagate с интерфейсом NVMe

Еще в июне NVM Express, Inc анонсировала спецификацию NVMe 2.0, которая включала поддержку механических дисков, также известных как жесткие диски. Компания Seagate продемонстрировала первую реализацию NVMe 2.0 на жестком диске и планирует выйти на рынок примерно в 2024 году. Вы можете задаться вопросом, зачем кому-то нужен жесткий диск, оборудованный NVMe, и краткий ответ заключается в том, что он предназначен для серверного пространства.

Одна из ключевых причин, по которой Seagate рассматривает этот вариант, заключается в том, что у нее есть диски с несколькими исполнительными механизмами, которые, как ожидается, в будущем превзойдут скорость интерфейса SAS 12 Гбит/с. В дополнение к этому есть смысл иметь единый интерфейс хранилища на серверах, что позволяет создать смешанную среду накопителей, где одни отсеки для дисков могут быть оснащены твердотельными накопителями, а другие - жесткими дисками на основе NVMe. Seagate планирует в сентябре 2022 года отобрать у ключевых клиентов первые диски, а конечные диски будут обратно совместимы с SATA и SAS.
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