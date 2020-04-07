Журнал «Мир фантастики» будет доступен бесплатно

Правда, речь идет лишь о об электронных версиях старых номеров за 2003-2015 годы. Доступ будет открыт на официальном сайте журнала в разделе «Все номера» (https://www.mirf.ru/issue-list). Выпуски можно будет как скачать в формате pdf, так и воспользоваться специальной встроенной «читалкой».

Издательство планирует выкладывать по 12 журналов в неделю. Пока доступны все выпуски за 2003 и 2004 годы. Такая акция направлена на поддержание карантина, чтобы поклонники фантастики смогли заполнить свободное время в самоизоляции чтением, поностальгируя по тем временам, когда все ждали премьеры третьего «Властелина Колец» Джексона или очередную книгу Роберта Сальваторе о Темном эльфе.Напомним, что в 2018 году издательский дом «Игромедиа» решил прекратить выпуск «Мира фантастики» на бумаге, однако журнал спасло Hobby World, выкупившее на него права. Издательство в 2019 и 2020 годах провело две успешные краудфандинг-кампании, собравшие рекордные суммы, и журнал получил новую жизнь, причем работает над ним та же команда, что и раньше. Помимо обычных номеров, выходят также тематические спецвыпуски с увеличенным числом страниц и в твёрдой обложке. Сейчас открыт предзаказ на свежий, апрельский, номер «Мира фантастики», посвящённый фантастическому юмору.Автор: Артем Костенко