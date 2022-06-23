addlink выпускает твердотельный накопитель S90 Lite емкость до 2 ТБ

Компания addlink выпускает твердотельный накопитель S90 Lite PCIe Gen4x4 NVMe.

Addlink S90 Lite совместим с новейшими настольными ПК и ноутбуками на платформе AMD и Intel. В S90 Lite используется новейший контроллер Gen4x4 NVMe и 176-слойная флэш-память 3D TLC NAND. Он основан на интерфейсе PCIe Gen4x4 и протокол NVMe 1.4 для обеспечения быстрой скорости последовательного чтения до 5000 МБ/с и скорости последовательной записи 4500 МБ/с. Твердотельный накопитель NVMe также обратно совместим с системами PCIe Gen3 предыдущего поколения. Новинка поставляется с кэшированием SLC для высокой производительности и надежности. На addlink S90 Lite предоставляется 5 летняя гарантия.

Твердотельный накопитель addlink S90 Lite NVMe доступен емкостью 512 ГБ (59 долларов), 1 ТБ (109 долларов) и 2 ТБ (199 долларов).
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