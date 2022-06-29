Лучший городской электросамокат. Экспертный рейтинг 2022

Электросамокаты стали привычным транспортом для мегаполисов. Экологичные, тихие и маневренные. В этом году многие производители обновили модельные линейки с учетом полученного пользовательского опыта и появившихся технологий. Да и сами инженеры набрались опыта, плюс высокая конкуренция постегивает к смягчению ценовой политики. В рамках данной подборки мы собрали шесть наиболее интересных и зарекомендовавших себя решений, как на основе собственного опыта тестов, так и анализа отзывов в сервисе Яндекс.Маркет.

HIPER Stark DX801 (2022)

Все эти модели относятся к городскому типу. Рассчитаны на перемещение по асфальту, плитке и бетону. У них меньше диаметр колес и дорожный просвет. Но за счет этого легче и мобильнее. Такие модели удобно заносить в автобус или метро, а также поднимать по лестнице.Электросамокат со складным механизмом. Оснащен двигателем с мощностью 300 Вт, развивающим скорость до 24 км/ч. Полного заряда аккумулятора хватает на 24 километра пути. Отметим наличие информативного бортового компьютера с одометром и индикатором батареи. Установлены 8-дюймовые колеса с надувными шинами. Не боится дождя.

Ninebot KickScooter D18U

Недорогой электросамокат от известного бренда. Хорошее сочетание эргономики, легкового веса и технического оснащения. Малый вес упрощает переноску его с места на место. Запаса аккумулятора хватает на 18 километров. Максимальный вес ограничен 100 килограммов. Рама из алюминия и резиновые колеса.

MIDWAY Yamato 0809 PRO

Помимо бортового компьютера у этого электросамоката есть модуль Bluetooth. Владелец сможет установить приложение на смартфон для детальных настроек и анализа активности. Легкий вес, надувные колеса, ручной тормоз и задние габариты. Отметим удлиненную деку, позволяющую встать как подростку, так и взрослому с весом до 120 килограммов.

Xiaomi Mi Electric Scooter 1S

Легкий и маневренный самокат для городского ритма. Это популярная модель, поддерживаемая программно, как официально, так и сторонними разработчиками. Из плюсов к ней можно приобрести большое количество аксессуаров, таких как держатели для смартфонов и даже седло. На рынке он заменил Scooter M365. Шины у этого самоката выполнены из каучуковой смеси. Есть несколько режимов работы.

DIGMA HF8.5-4

Рама выполненная из алюминия, подножка, небольшой вес, светящиеся колеса. Классический внешний вид. Из упрощений отметим качество пластика и скромная емкость аккумулятора. С большим весом будет ограничен максимальный ход и расстояние.

Artway Х10

Еще одна модель в этой подборке с приложением на смартфоне. Из преимуществ выделим съемный аккумулятор и возможность его зарядки отдельно от самого электросамоката. Рама из алюминия, подножка и комбинированный тип тормоза. Технологичный внешний вид.