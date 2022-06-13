Лучшие игровые столы 2022. На что обратить внимание при выборе стола для компьютера

Комфортной организации места в игровой зоне важно уделить внимания не меньше, чем компонентам в собираемой системе или периферии. В кресле и за столом геймеры и пользователи проводят значительное время. Поэтому важно обращать внимание на эргономику мебели, это будет напрямую влиять на комфорт. Сегодня речь у нас пойдет об игровых столах, в зависимости от исполнения они могут предлагать дополнительные аксессуары для размещения гарнитуры, системы укладки кабелей, регулировку высоты и наклона столешницы.

GameLab MONOLITH

В рамках «Лаборатории» мы собирали и детально изучали несколько игровых столов. Подобрали для вас интересные и сбалансированные решения в разном ценовом сегменте.Недорогое решение, подстолье которого выполнено из стали. Ширина его столешницы составляет 120 сантиметров. По периметру есть зона с управляемой многоцветной подсветкой. Из приятных бонусов крючок для наушников и питьевой бутылки. На внутренней стороне корзина для сетевого фильтра и укладки лишней длины кабелей. Рабочая поверхность обтянута карбоном, толщина 18 мм.

COUGAR Mars 120

Более продвинутый вариант от именитого бренда. У него больше глубина рабочей зоны, увеличена толщина столешницы до 25 мм. На боковых зонах вставки с подсветкой. Управлять ей можно как с помощью встроенного контроллера, так и подключить к ARGB разъему на материнской плате. Есть USB-хаб и аудиоразъемы для подключения наушников. Этот же стол доступен с шириной 140 сантиметров.

EUREKA GIP 60

Классический по исполнению стол с металлическим подстольем, столешницей из МДФ с карбоновым покрытием. Ширина 152 сантиметра дает возможность установить сеттинг из трех мониторов. Предусмотрен держатель геймпадов, USB-порты для зарядки аксессуаров, подстаканник и крючок для наушников. Использоваться может как для ПК, так и игровых консолей.

ANYSMART NEV3-1060

Компактный стол под размещение одного монитора, ширина его столешницы 100 сантиметров. Тут также есть зоны с RGB-подсветкой. Комплектуется изначально ковриком для мышки и клавиатуры. Отмечаются кабель-менеджмент и корзина для сетевого фильтра, а также держатель для стакана.

Стол компьютерный Геймер 2

Есть и доступные варианты. Как пример, Стол компьютерный Геймер 2, выполненный из МДФ. У него есть несколько вариантов цветового исполнения. В конструкции предусмотрена дополнительная полка, используемая для размещения монитора и пары колонок. В нише под ними можно будет хранить мелочевку и аксессуары. Есть вырез, позволяющий близко подкатится к столу в кресле.

ThunderX3 ED5

Столешницы этого стола с защитой от воды. Есть ряд аксессуаров, упрощающих укладку кабеля, размещение игровой гарнитуры. Подстолье выполнено из металла с высокой жесткостью. Толщина столешницы составляет 15 мм. Есть регулируемые ножки с помощью, которых можно будет откорректировать положение относительно плоскости пола в помещении.