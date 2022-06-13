Лучшие игровые столы 2022. На что обратить внимание при выборе стола для компьютера

Комфортной организации места в игровой зоне важно уделить внимания не меньше, чем компонентам в собираемой системе или периферии. В кресле и за столом геймеры и пользователи проводят значительное время. Поэтому важно обращать внимание на эргономику мебели, это будет напрямую влиять на комфорт. Сегодня речь у нас пойдет об игровых столах, в зависимости от исполнения они могут предлагать дополнительные аксессуары для размещения гарнитуры, системы укладки кабелей, регулировку высоты и наклона столешницы.

Лучшие игровые столы 2022

В рамках «Лаборатории» мы собирали и детально изучали несколько игровых столов. Подобрали для вас интересные и сбалансированные решения в разном ценовом сегменте.

GameLab MONOLITH

Недорогое решение, подстолье которого выполнено из стали. Ширина его столешницы составляет 120 сантиметров. По периметру есть зона с управляемой многоцветной подсветкой. Из приятных бонусов крючок для наушников и питьевой бутылки. На внутренней стороне корзина для сетевого фильтра и укладки лишней длины кабелей. Рабочая поверхность обтянута карбоном, толщина 18 мм.

GameLab MONOLITH

COUGAR Mars 120

Более продвинутый вариант от именитого бренда. У него больше глубина рабочей зоны, увеличена толщина столешницы до 25 мм. На боковых зонах вставки с подсветкой. Управлять ей можно как с помощью встроенного контроллера, так и подключить к ARGB разъему на материнской плате. Есть USB-хаб и аудиоразъемы для подключения наушников. Этот же стол доступен с шириной 140 сантиметров.

COUGAR Mars 120

EUREKA GIP 60

Классический по исполнению стол с металлическим подстольем, столешницей из МДФ с карбоновым покрытием. Ширина 152 сантиметра дает возможность установить сеттинг из трех мониторов. Предусмотрен держатель геймпадов, USB-порты для зарядки аксессуаров, подстаканник и крючок для наушников. Использоваться может как для ПК, так и игровых консолей.

EUREKA GIP 60

ANYSMART NEV3-1060

Компактный стол под размещение одного монитора, ширина его столешницы 100 сантиметров. Тут также есть зоны с RGB-подсветкой. Комплектуется изначально ковриком для мышки и клавиатуры. Отмечаются кабель-менеджмент и корзина для сетевого фильтра, а также держатель для стакана.

ANYSMART NEV3-1060

Стол компьютерный Геймер 2

Есть и доступные варианты. Как пример, Стол компьютерный Геймер 2, выполненный из МДФ. У него есть несколько вариантов цветового исполнения. В конструкции предусмотрена дополнительная полка, используемая для размещения монитора и пары колонок. В нише под ними можно будет хранить мелочевку и аксессуары. Есть вырез, позволяющий близко подкатится к столу в кресле.

Стол компьютерный Геймер 2

ThunderX3 ED5

Столешницы этого стола с защитой от воды. Есть ряд аксессуаров, упрощающих укладку кабеля, размещение игровой гарнитуры. Подстолье выполнено из металла с высокой жесткостью. Толщина столешницы составляет 15 мм. Есть регулируемые ножки с помощью, которых можно будет откорректировать положение относительно плоскости пола в помещении.

ThunderX3 ED5

ПараметрGameLab MONOLITHCOUGAR Mars 120EUREKA GIP 60ANYSMART NEV3-1060Геймер 2ThunderX3 ED5
Высота75 см81 см76.5 см75 см92.8 см75 см
Материал подстольяМеталлМеталлМеталлМеталлЛДСПМеталл
Толщина столешницы18 мм25 мм15 мм15 мм16 мм15 мм
Ширина столешницы122 см120 см152 см100 см115 см140 см
Стоимость13180 руб24200 руб24690 руб16680 руб4650 руб20340 руб
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