Лучшие трюковые самокаты 2022. На что обратить внимание при выборе

Скейтпарки появляются во многих городах России, и они привлекают к себя не мало желающих отточить свое мастерство, опробовать новые трюки и активно провести свободное время. Но прежде, чем выполнять трюки и безопасно на них перемещаться нужно правильно подобрать себе трюковый самокат. Они прочнее, чем модели, ориентированные на размеренное перемещение по городу, выдерживают повышенные нагрузки, удары.

Из важных моментов стоит отдать предпочтение алюминиевой раме. Этот материал легче, чем обычная сталь, но при этом прочнее, чем пластик или гибридные варианты исполнения. Классический диаметр колес – 100 мм, меньше, чем у городских, за счет этого улучшается маневренность, но он хуже преодолевает неровности. Класс подшипников ABEC (1-10) будет влиять на надежность и простоту набора скорости на коротких дистанциях. С учетом того, что модели рассчитаны на подростков, оптимально выбирать деку с шириной от 11 до 14 сантиметров. Обязательно необходимо наличие противоскользящего покрытия. Регулировка руля чаще всего у трюковых самокатов не регулируется.

AT Scooters Race

При выборе моделей мы подобрали из списка ниже мы руководствовались собственным опытом в рамках тестирования, а также отзывами реальных владельцев на сервисе Яндекс.Маркет.Выполнен из алюминиевого сплава. Эта модель рассчитана на детей. Доступна в двух вариантах цветового исполнения. Использует классический ножкой тормоз. В колесной паре используются подшипники ABEC-7.

Nonstopika Overpik

Несмотря на ориентацию на подростков, на нем смогут перемещаться люди с весом до 100 килограммов и ростом до 122 сантиметров. Как уверяет сам производитель, оптимальный возраст от 7 лет и выше. Ширина деки 9.8 сантиметров, это может быть маловато для свободного размещения ног и устойчивости. Колеса диаметром 100 мм и подшипники ABEC-7.

BONDIBON Stix 100

Как и представленные выше модели рассчитан на нагрузку до 100 килограммов. В конструкции используется алюминиевый сплав. На деку нанесен детский рисунок. Для торможения используется наступной тип тормоза. Предлагается в двух вариантах цветового исполнения, для девочек и для мальчиков. Из минусов выделим подшипники ABEC-5.

MGP Carve Rookie

Эта модель подкупает интересным внешним исполнением и легким весом, не превышающим 3 килограмма. Как и у моделей выше здесь колеса диаметром 100 мм и наступной тип тормоза. Надежность конструкции обеспечит алюминиевый сплав. Из минусов выделим ABEC 5, это отразится на легкости набора скорости и инерции движения. У него сразу четыре варианта цветового исполнения.

Rush Action 252673

Классический трюковый самокат со строгим стилем. Рассчитан на подростков от 7 лет и весом от 100 килограммов. Колеса из полиуретана с металлическими дисками. Широкая дека (11 см). Усиленная рулевая колонна. Установлены лучший вариант подшипников – ABEC-9. Легкое скольжение, быстрый набор скорости и повышенная надежность.

Digma Trick

Сочетает преимущества рассмотренной выше модели, но здесь алюминиевые диски, широкая дека, топовые подшипники ABEC-9. Но при этом стоит заметно дешевле. Как показал наш опыт и отзывы пользователей самокат предлагает выверенную эргономику и надежность при исполнении трюков.