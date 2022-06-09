Лучшие трюковые самокаты 2022. На что обратить внимание при выборе

Скейтпарки появляются во многих городах России, и они привлекают к себя не мало желающих отточить свое мастерство, опробовать новые трюки и активно провести свободное время. Но прежде, чем выполнять трюки и безопасно на них перемещаться нужно правильно подобрать себе трюковый самокат. Они прочнее, чем модели, ориентированные на размеренное перемещение по городу, выдерживают повышенные нагрузки, удары.

Лучшие трюковые самокаты 2022

Из важных моментов стоит отдать предпочтение алюминиевой раме. Этот материал легче, чем обычная сталь, но при этом прочнее, чем пластик или гибридные варианты исполнения. Классический диаметр колес – 100 мм, меньше, чем у городских, за счет этого улучшается маневренность, но он хуже преодолевает неровности. Класс подшипников ABEC (1-10) будет влиять на надежность и простоту набора скорости на коротких дистанциях. С учетом того, что модели рассчитаны на подростков, оптимально выбирать деку с шириной от 11 до 14 сантиметров. Обязательно необходимо наличие противоскользящего покрытия. Регулировка руля чаще всего у трюковых самокатов не регулируется.

Лучшие трюковые самокаты 2022

При выборе моделей мы подобрали из списка ниже мы руководствовались собственным опытом в рамках тестирования, а также отзывами реальных владельцев на сервисе Яндекс.Маркет.

AT Scooters Race

Выполнен из алюминиевого сплава. Эта модель рассчитана на детей. Доступна в двух вариантах цветового исполнения. Использует классический ножкой тормоз. В колесной паре используются подшипники ABEC-7.

Nonstopika Overpik

Nonstopika Overpik

Несмотря на ориентацию на подростков, на нем смогут перемещаться люди с весом до 100 килограммов и ростом до 122 сантиметров. Как уверяет сам производитель, оптимальный возраст от 7 лет и выше. Ширина деки 9.8 сантиметров, это может быть маловато для свободного размещения ног и устойчивости. Колеса диаметром 100 мм и подшипники ABEC-7.

Nonstopika Overpik

BONDIBON Stix 100

Как и представленные выше модели рассчитан на нагрузку до 100 килограммов. В конструкции используется алюминиевый сплав. На деку нанесен детский рисунок. Для торможения используется наступной тип тормоза. Предлагается в двух вариантах цветового исполнения, для девочек и для мальчиков. Из минусов выделим подшипники ABEC-5.

Лучшие трюковые самокаты 2022

MGP Carve Rookie

Эта модель подкупает интересным внешним исполнением и легким весом, не превышающим 3 килограмма. Как и у моделей выше здесь колеса диаметром 100 мм и наступной тип тормоза. Надежность конструкции обеспечит алюминиевый сплав. Из минусов выделим ABEC 5, это отразится на легкости набора скорости и инерции движения. У него сразу четыре варианта цветового исполнения.

MGP Carve Rookie

Rush Action 252673

Классический трюковый самокат со строгим стилем. Рассчитан на подростков от 7 лет и весом от 100 килограммов. Колеса из полиуретана с металлическими дисками. Широкая дека (11 см). Усиленная рулевая колонна. Установлены лучший вариант подшипников – ABEC-9. Легкое скольжение, быстрый набор скорости и повышенная надежность.

Rush Action 252673

Digma Trick

Сочетает преимущества рассмотренной выше модели, но здесь алюминиевые диски, широкая дека, топовые подшипники ABEC-9. Но при этом стоит заметно дешевле. Как показал наш опыт и отзывы пользователей самокат предлагает выверенную эргономику и надежность при исполнении трюков.

Digma Trick

ПараметрAT Scooters RaceNonstopika OverpikBONDIBON Stix 100MGP Carve RookieRush Action 252673Digma Trick
МатериалАлюминиевый сплавАлюминиевый сплавАлюминиевый сплавАлюминиевый сплавАлюминиевый сплавАлюминиевый сплав
ПодшипникиABEC-7ABEC-7ABEC-5ABEC-5ABEC-9ABEC-9
Ширина деки10.5 см9.8 см10 см10 см11 см11 см
Вес3.1 кг3 кг3.8 кг2.9 кг4.2 кг3.6 кг
Стоимость3790 руб4440 руб4690 руб5990 руб6900 руб4990 руб
Tesla отзывает 947 автомобилей в США из-за задержки отображе…
Tesla отзывает 947 автомобилей в Соединенных Штатах, поскольку изображение заднего вида не сразу отобража…
Lexus представил полностью электрический кроссовер RZ 450e…
Сегодня Lexus представил RZ 450e 2023 года: полностью электрический внедорожник с запасом хода около 225 …
Обзор Digma Next. Городской самокат со складываемой конструк…
Самокаты стали привычным средством перемещения и развлечения для жителей городов. Небольшие габариты, лег…
Представлен электромобиль DeLorean Alpha5.…
DeLorean представил новый электромобиль "DeLorean Alpha5" - автомобиль выглядит впечатляющим на фото, но …
Представлен электрический скутер FELO FW-03…
Электрический скутер Felo FW-03 — это легкий городской двухколесный транспорт в стиле ретро, ​​очень похо…
Ola Electric отзывает более 1400 скутеров в Индии…
Компания Ola Electric официально объявила, что отзывает более 1400 своих электрических скутеров в Индии. …
Представлен новый внедорожник Lexus RX…
Компания «Lexus» представила новый внедорожник «Lexus RX». Это новый RX 5-го поколения, с новым дизайном …
Apple Car будет иметь настраиваемую централизованно интегрир…
Согласно сообщениям, Apple Car будет работать на специальной централизованно интегрированной «carOS», кот…
Обзор Digma Next. Городской самокат со складываемой конструкциейОбзор Digma Next. Городской самокат со складываемой конструкцией
Обзор HIPER Triumph X80. Легкий и быстрый самокат для городаОбзор HIPER Triumph X80. Легкий и быстрый самокат для города
Обзор Digma Trick (ST-TR-100). Трюковый самокат для подростков с ABEC-9Обзор Digma Trick (ST-TR-100). Трюковый самокат для подростков с ABEC-9
Обзор Dunobil Luft Klein. Портативный компрессор для машины, велосипеда и мячаОбзор Dunobil Luft Klein. Портативный компрессор для машины, велосипеда и мяча
Лучшие трюковые самокаты 2022. На что обратить внимание при выбореЛучшие трюковые самокаты 2022. На что обратить внимание при выборе
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor