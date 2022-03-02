eBay может принимать криптовалюту в качестве оплаты

Хотя Янноне прямо не подтверждает поддержку криптовалюты, генеральный директор намекнул на это, заявив, что они пытаются привлечь внимание аудитории поколения Z. «Мы открыли Google Pay и Apple Pay. У нас есть партнерство с Afterpay в Австралии, которая является платформой, привлекательной для поколения Z, и это платформа «купи сейчас, плати потом». Янноне отмечает, что в настоящее время платежи в криптовалюте не поддерживаются на eBay, но говорит, что более подробная информация будет раскрыта 10 марта.