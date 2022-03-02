eBay может принимать криптовалюту в качестве оплаты

Поскольку популярность криптовалюты продолжает расти, неудивительно, что все больше компаний начинают принимать ее в качестве действительной формы оплаты. Согласно интервью TheStreet, генеральный директор eBay Джейми Янноне намекнул, что поддержка криптовалюты может появиться в ближайшее время. Янноне говорит: «Мы только что завершили переход к управлению платежами, и теперь мы напрямую управляем объемом 85 миллиардов долларов на нашей платформе. Это дает нам возможность открывать новые формы оплаты».

Хотя Янноне прямо не подтверждает поддержку криптовалюты, генеральный директор намекнул на это, заявив, что они пытаются привлечь внимание аудитории поколения Z. «Мы открыли Google Pay и Apple Pay. У нас есть партнерство с Afterpay в Австралии, которая является платформой, привлекательной для поколения Z, и это платформа «купи сейчас, плати потом». Янноне отмечает, что в настоящее время платежи в криптовалюте не поддерживаются на eBay, но говорит, что более подробная информация будет раскрыта 10 марта.