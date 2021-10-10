noblechairs и Ubisoft разработали игровое кресло Far Cry 6 Special Edition

Компания noblechairs в партнерстве с Ubisoft создали игровое кресло Far Cry 6 Special Edition, приуроченное выходу одноименной игры.

С игровым кресло игроки смогут свергнуть режим Антона Кастильо. Кресло обеспечивает максимальный комфорт благодаря обивке из искусственной кожи и набивкой из холодной пены. Спинка кресла имеет вшитый узор Las Guerrillas на спинке, а также D. Rojas и цифру 6 на обратной стороне.

Эргономичный дизайн с 4D подлокотниками, поясницы и наклона спинки, также есть режим качения.

Устойчивость и надежность обеспечивает рама из нержавеющей стали с 5 основанием из алюминия и 60 мм колесами. Кресло Far Cry 6 Special Edition способно выдержать максимальную нагрузку до 150 кг.

Оценено кресло noblechairs Far Cry 6 Special Edition в 530 долларов.