realme вошел в список ТОП-50 глобальных брендов BrandZ

Google и Kantar совместно опубликовали рейтинг «Kantar BrandZ Chinese Global Brand Builders 2022 TOP 50». В нем впервые появился трендовый технологический бренд realme, который также получил специальную награду «Лучший новичок за сбалансированный рост». Также realme стал самым молодым брендом в списке ТОП-50.Компания realme была основана в августе 2018 года. Всего за 3 года его существования объемы продаж бренда на мировом рынке превысили 100 миллионов устройств: этой отметки realme достиг быстрее любого другого производителя смартфонов. В 2021 году он вошел в шестерку крупнейших брендов смартфонов в мире. Так realme преодолел путь от скромной малоизвестной компании до одного из лидеров мирового рынка.

Скай Ли, основатель и генеральный директор realme, сказал, что realme – это технологический бренд для молодежи по всему миру. За последние 4 года realme расширил свое присутствие на рынке, предлагая высококачественные продукты с передовыми характеристиками и современным дизайном молодым пользователям из 61 страны по всему миру. Компания много времени уделяет исследованиям и разработкам, например, в ближайшее время готовится к выходу модель realme 9i 5G – смартфон, поддерживающий стандарт 5G доступный каждому. На следующих этапах развития realme выйдет на стратегические рынки для расширения своего влияния.Рейтинг BrandZ Chinese Global Brand Builders TOP 50 основан на опросе более 1 миллиона пользователей в 11 странах и всестороннем анализе рейтинга узнаваемости бренда, который рассчитывается на основе данных опроса потребителей и поисковых запросов. Фактически это шкала для измерения международного влияния китайских брендов, которая пользуется авторитетом и доверием во всем мире. Согласно отчету, realme является самым молодым брендом в списке Топ-50.На 11 рынках, принимавших участие в исследовании, узнаваемость бренда realme выросла на 20% по сравнению с прошлым годом, а на семи из них темпы его роста достигли 70%. В рейтинге этого года realme, основанная менее четырех лет назад, дебютировала с показателем узнаваемость бренда 294, заняв 13-е место в категории бытовой электроники. В этом году на развитые рынки приходится 50% узнаваемости бренда realme.