Обзор A4TECH Bloody GC-330. Игровое кресло с тканевой обивкой

Чаще всего игры увлекают на значительное время, поэтому важно подумать не только об уровне быстродействия своего ПК или игровой консоли, но и об организации рабочего места. Обычный стул или кресло уже через короткое время могут отразиться на повышенной утомляемости и в длительной перспективе привести к проблемам со здоровьем. Изучаемая сегодня новинка A4TECH Bloody GC-330 создавалась с повышенным вниманием к эргономике, позволяя с комфортом проводить в нем длительные игровые сессии.

A4TECH Bloody GC-330

Приобрести его можно в среднем за 24 000 рублей. Уже находится в свободной продаже в ключевых магазинах.

Комплектация и сборка

Упакован в коробку из плотного транспортировочного картона, окрашенного в черный цвет и нанесенным логотипом бренда.

A4TECH Bloody GC-330

Поставляется в разобранном виде со всем необходимым набором крепежа, ключами, инструкцией с иллюстрациями, элементами конструкции, а также двумя съемными подушками.

A4TECH Bloody GC-330

Неспешно процесс сборки занимает около 15 минут. Для начала проходит сборка крестовины. Она состоит из центрального элемента и пяти лучей, соединяемых винтами.

A4TECH Bloody GC-330

Крестовина окрашена в белый цвет. Концевики ярко-красного цвета. Ключевым материалом выступает прочная сталь. На каждый из лучей ставятся колесики.

A4TECH Bloody GC-330

Комплектуется A4TECH Bloody GC-330 газлифтом 4 класса. Устанавливается в центр крестовины.

A4TECH Bloody GC-330

Следующим шагом на внутреннюю сторону сиденья фиксируется механизм топ-ган. Для правильного ориентирования есть пометка на самом механизме.

A4TECH Bloody GC-330

В собранном виде переносится и ставится на газлифт. Далее с помощью металлических пластин справа и слева прижимается спинка.

A4TECH Bloody GC-330

Соединительные элементы закрываются пластиковыми декоративными накладками белого цвета.

A4TECH Bloody GC-330

Остается зафиксировать две подушки. Одна в районе поясницы и вторая шейная.

Внешний вид

Выбрана интересная расцветка. Это сочетание дымчато-белого и темно-бирюзового. Смотрится легко и современно.

A4TECH Bloody GC-330

Но при этом это полноценный «гоночный ковш» с высотой спинки 790 мм. Отлично смотрится в интерьере как игровой комнаты, так и рабочего офиса.

A4TECH Bloody GC-330

В качестве обивки используется ткань. Она приятна тактильно и нет проблемы с запотеванием при длительной эксплуатации. Стежки нитками аккуратные.

A4TECH Bloody GC-330

На спинке красуется логотип игрового бренда Bloody. Он же есть на двух съемных подушках.

A4TECH Bloody GC-330

Одна из подушек ставится в районе шеи, вторая поясницы. Выполняют функцию упоров, обеспечивая правильную посадку и предотвращая искривление позвоночника.

A4TECH Bloody GC-330

Ширина спинки и сиденья составляет 545 мм. Глубина посадки 420 мм. Как и у спинки, на сиденье есть выраженные боковые упоры.

A4TECH Bloody GC-330

Отметим внимание к деталям в A4TECH Bloody GC-330. Тут подлокотники, рычаги управления и декоративные накладки окрашены в белый цвет. Как итог, не выглядят чужеродными.

A4TECH Bloody GC-330

Конструкция предполагает изменение угла наклона спинки в диапазон до 150 градусов. Рычаг, отвечающий за эту операцию, находится на боковой грани.

A4TECH Bloody GC-330

Также есть механизм качания с функцией блокировки. Помимо этого, меняется высота расположения сиденья относительно пола в диапазоне от 460 до 555 мм.

A4TECH Bloody GC-330

Установлены 3D-подлокотники. Высота у них меняется от 160 до 230 мм. Широкая поверхность для удобного расположения рук. Поверхность шероховатая, практичная.

Тесты

A4TECH Bloody GC-330

Игровое кресло A4TECH Bloody GC-330 может эксплуатироваться геймером с весом до 181 килограмма и высоким ростом. У нас в редакции его использовали несколько человек, все они смогли подобрать для себя удобное положение для комфортной посадки за рабочим столом.

A4TECH Bloody GC-330

Металлический каркас обеспечивает надежность конструкции и долговечность. Посадка в него проходит без посторонних шумов и скрипа. Тканевая обшивка понравилась. Наши тесты проходили во время летнего зноя, в отличие от кожзама нет проблем с запотеванием.

A4TECH Bloody GC-330

Также такой материал практичнее, не будет проблем с облупившимися участками.

A4TECH Bloody GC-330

Кресло хорошо смотрится не только в интерьере, но и кадре. С ним можно будет проводить длительные игровые трансляции. В свободное время можно комфортно отдохнуть с откинутой спинкой.

A4TECH Bloody GC-330

A4TECH Bloody GC-330 обзор

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorA4TECH Bloody GC-330 – добротное игровое кресло, выполненное в эргономичной конструкции с практичной тканевой обшивкой, привлекательным внешним видом, двумя подушками-упорами, регулировками, металлической крестовиной, газлифтом 4 класса. Удачный вариант для тех, кто проводит время за ПК, как играя, так и работая. С учетом светлого цвета стоит быть аккуратным при эксплуатации, очищать ткань сложнее, чем кожзамом.
A4TECH Bloody GC-330 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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