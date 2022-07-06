Обзор A4TECH Bloody GC-330. Игровое кресло с тканевой обивкой

Чаще всего игры увлекают на значительное время, поэтому важно подумать не только об уровне быстродействия своего ПК или игровой консоли, но и об организации рабочего места. Обычный стул или кресло уже через короткое время могут отразиться на повышенной утомляемости и в длительной перспективе привести к проблемам со здоровьем. Изучаемая сегодня новинка A4TECH Bloody GC-330 создавалась с повышенным вниманием к эргономике, позволяя с комфортом проводить в нем длительные игровые сессии.

Комплектация и сборка

Приобрести его можно в среднем за 24 000 рублей. Уже находится в свободной продаже в ключевых магазинах.Упакован в коробку из плотного транспортировочного картона, окрашенного в черный цвет и нанесенным логотипом бренда.

Поставляется в разобранном виде со всем необходимым набором крепежа, ключами, инструкцией с иллюстрациями, элементами конструкции, а также двумя съемными подушками.

Неспешно процесс сборки занимает около 15 минут. Для начала проходит сборка крестовины. Она состоит из центрального элемента и пяти лучей, соединяемых винтами.

Крестовина окрашена в белый цвет. Концевики ярко-красного цвета. Ключевым материалом выступает прочная сталь. На каждый из лучей ставятся колесики.

Комплектуется A4TECH Bloody GC-330 газлифтом 4 класса. Устанавливается в центр крестовины.

Следующим шагом на внутреннюю сторону сиденья фиксируется механизм топ-ган. Для правильного ориентирования есть пометка на самом механизме.

В собранном виде переносится и ставится на газлифт. Далее с помощью металлических пластин справа и слева прижимается спинка.

Соединительные элементы закрываются пластиковыми декоративными накладками белого цвета.

Внешний вид

Остается зафиксировать две подушки. Одна в районе поясницы и вторая шейная.Выбрана интересная расцветка. Это сочетание дымчато-белого и темно-бирюзового. Смотрится легко и современно.

Но при этом это полноценный «гоночный ковш» с высотой спинки 790 мм. Отлично смотрится в интерьере как игровой комнаты, так и рабочего офиса.

В качестве обивки используется ткань. Она приятна тактильно и нет проблемы с запотеванием при длительной эксплуатации. Стежки нитками аккуратные.

На спинке красуется логотип игрового бренда Bloody. Он же есть на двух съемных подушках.

Одна из подушек ставится в районе шеи, вторая поясницы. Выполняют функцию упоров, обеспечивая правильную посадку и предотвращая искривление позвоночника.

Ширина спинки и сиденья составляет 545 мм. Глубина посадки 420 мм. Как и у спинки, на сиденье есть выраженные боковые упоры.

Отметим внимание к деталям в A4TECH Bloody GC-330. Тут подлокотники, рычаги управления и декоративные накладки окрашены в белый цвет. Как итог, не выглядят чужеродными.

Конструкция предполагает изменение угла наклона спинки в диапазон до 150 градусов. Рычаг, отвечающий за эту операцию, находится на боковой грани.

Также есть механизм качания с функцией блокировки. Помимо этого, меняется высота расположения сиденья относительно пола в диапазоне от 460 до 555 мм.

Тесты

Установлены 3D-подлокотники. Высота у них меняется от 160 до 230 мм. Широкая поверхность для удобного расположения рук. Поверхность шероховатая, практичная.

Игровое кресло A4TECH Bloody GC-330 может эксплуатироваться геймером с весом до 181 килограмма и высоким ростом. У нас в редакции его использовали несколько человек, все они смогли подобрать для себя удобное положение для комфортной посадки за рабочим столом.

Металлический каркас обеспечивает надежность конструкции и долговечность. Посадка в него проходит без посторонних шумов и скрипа. Тканевая обшивка понравилась. Наши тесты проходили во время летнего зноя, в отличие от кожзама нет проблем с запотеванием.

Также такой материал практичнее, не будет проблем с облупившимися участками.

Кресло хорошо смотрится не только в интерьере, но и кадре. С ним можно будет проводить длительные игровые трансляции. В свободное время можно комфортно отдохнуть с откинутой спинкой.

A4TECH Bloody GC-330 обзор

Итоги

A4TECH Bloody GC-330 – добротное игровое кресло, выполненное в эргономичной конструкции с практичной тканевой обшивкой, привлекательным внешним видом, двумя подушками-упорами, регулировками, металлической крестовиной, газлифтом 4 класса. Удачный вариант для тех, кто проводит время за ПК, как играя, так и работая. С учетом светлого цвета стоит быть аккуратным при эксплуатации, очищать ткань сложнее, чем кожзамом.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".