Обзор A4Tech BLOODY GC-950. Надежное и удобное игровое кресло

Приобрести можно в среднем за 19 990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Внутри оно поставляется в разобранном виде. Отдельные элементы дополнительно защищены от повреждения при перевозке. Сборку можно будет провести самостоятельно, в инструкции все шаги описаны и сопровождаются наглядными изображениями.
Первым шагом собрали крестовину. Состоит она из основания с пятью лучами и прямоугольными трубками.
Трубки дополнительно фиксируются к крестовине с помощью винтов. Выполнено все из металла. На них уже ставим пять колесиков.
В центральный канал устанавливается газлифт.
Далее уже приступаем к фиксации механизма на нижнюю сторону сиденья с помощью винтов и шайб.
Соединяем спинку с сиденьем. Крепежные элементы выполнены из металла. В комплекте есть все необходимые типы ключей.
После этого пластины закрываются декоративными пластиковыми накладками.
Финальный шаг – опциональная фиксация двух подушек. Это шейная и поясничная.
За счет таких материалов оно «дышит», позволяя проводить длительное время без дискомфорта и запотевания. Экокожу в свою очередь можно будет протирать влажной салфеткой.
Оформлено A4Tech BLOODY GC-950 с сочетанием черного и красного цветов, эта же стилистика используется в большинстве аксессуаров и устройств этого производителя.
Центральная часть спинки и сиденья прошиты красными нитками. Стежки аккуратные.
На спинке есть выраженные боковые упоры под удобную посадку. Сиденье в свою очередь широкое, посадка будет комфортной даже людям с большим весом.
В верхней части спинки два выреза с пластиковыми рамками. Вышит логотип BLOODY.
Комплектуется кресло двумя подушками. Широкая ставится в районе поясницы и вторая для шейного упора. Положение регулируется, фиксируются ремнями.
На правой грани рычаг, отвечающий за наклон спинки. После нажатия можно выбрать требуемое положение, повторное нажатие возвращает положение в исходное. Угол наклона до 150 градусов.
Помимо этого, регулируется высота расположения сиденье относительно пола. Диапазон от 400 до 585 мм. Это кресло можно рассматривать с разным ростом, подбирая удобную посадку.
Установлены подлокотники 4D. Изменение высоты расположения, смещение влево и вправо, а также поворот в горизонтальной плоскости. Внешняя поверхность подлокотников приятная тактильно.
Посадка в нем удобная. Не скрипит. Используется жесткий металлический каркас. Отдельные элементы плотно подогнаны к друг другу.
Кресло хорошо смотрится в кадре. Характерная игровая стилистика. Подходит для оформления места стримера на Youtube и Twitch.