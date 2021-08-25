Обзор A4Tech BLOODY GC-950. Надежное и удобное игровое кресло

К необходимости выбора кресла для игры или работы за ПК приходят рано или поздно все. Связано это с тем что в сидячем положении проводится большое количество времени и со временем это приводит к проблемам с осанкой и болям в пояснице. Тестируемое сегодня кресло A4Tech BLOODY GC-950 рассчитано на людей с весом до 181 килограмм и как отмечает сам производитель тут передовая эргономика, рассчитанная на продолжительные сессии.

A4Tech BLOODY GC-950

Приобрести можно в среднем за 19 990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация и сборка

Упаковано кресло в коробку из окрашенного в черный цвет транспортировочного картона с нанесенным логотипом производителя.

A4Tech BLOODY GC-950

Внутри оно поставляется в разобранном виде. Отдельные элементы дополнительно защищены от повреждения при перевозке. Сборку можно будет провести самостоятельно, в инструкции все шаги описаны и сопровождаются наглядными изображениями.

A4Tech BLOODY GC-950

Первым шагом собрали крестовину. Состоит она из основания с пятью лучами и прямоугольными трубками.

A4Tech BLOODY GC-950

Трубки дополнительно фиксируются к крестовине с помощью винтов. Выполнено все из металла. На них уже ставим пять колесиков.

A4Tech BLOODY GC-950

В центральный канал устанавливается газлифт.

A4Tech BLOODY GC-950

Далее уже приступаем к фиксации механизма на нижнюю сторону сиденья с помощью винтов и шайб.

A4Tech BLOODY GC-950

Соединяем спинку с сиденьем. Крепежные элементы выполнены из металла. В комплекте есть все необходимые типы ключей.

A4Tech BLOODY GC-950

После этого пластины закрываются декоративными пластиковыми накладками.

A4Tech BLOODY GC-950

Финальный шаг – опциональная фиксация двух подушек. Это шейная и поясничная.

Внешний вид

В качестве материалов для обшивки используется сочетание ткани и искусственной кожи. Тканевые участки преобладают.

A4Tech BLOODY GC-950

За счет таких материалов оно «дышит», позволяя проводить длительное время без дискомфорта и запотевания. Экокожу в свою очередь можно будет протирать влажной салфеткой.

A4Tech BLOODY GC-950

Оформлено A4Tech BLOODY GC-950 с сочетанием черного и красного цветов, эта же стилистика используется в большинстве аксессуаров и устройств этого производителя.

A4Tech BLOODY GC-950

Центральная часть спинки и сиденья прошиты красными нитками. Стежки аккуратные.

A4Tech BLOODY GC-950

На спинке есть выраженные боковые упоры под удобную посадку. Сиденье в свою очередь широкое, посадка будет комфортной даже людям с большим весом.

A4Tech BLOODY GC-950

В верхней части спинки два выреза с пластиковыми рамками. Вышит логотип BLOODY.

A4Tech BLOODY GC-950

Комплектуется кресло двумя подушками. Широкая ставится в районе поясницы и вторая для шейного упора. Положение регулируется, фиксируются ремнями.

A4Tech BLOODY GC-950

На правой грани рычаг, отвечающий за наклон спинки. После нажатия можно выбрать требуемое положение, повторное нажатие возвращает положение в исходное. Угол наклона до 150 градусов.

A4Tech BLOODY GC-950

Помимо этого, регулируется высота расположения сиденье относительно пола. Диапазон от 400 до 585 мм. Это кресло можно рассматривать с разным ростом, подбирая удобную посадку.

A4Tech BLOODY GC-950

Установлены подлокотники 4D. Изменение высоты расположения, смещение влево и вправо, а также поворот в горизонтальной плоскости. Внешняя поверхность подлокотников приятная тактильно.

Тесты

Кресло A4Tech BLOODY GC-950 эксплуатировалось в течение длительного времени пользователем с весом 82 килограммов, ростом 181 сантиметр. В нем проводили основную часть рабочего дня, как для выполнения типовых рабочих задач, так и игры.

A4Tech BLOODY GC-950

Посадка в нем удобная. Не скрипит. Используется жесткий металлический каркас. Отдельные элементы плотно подогнаны к друг другу.

A4Tech BLOODY GC-950

Кресло хорошо смотрится в кадре. Характерная игровая стилистика. Подходит для оформления места стримера на Youtube и Twitch.

A4Tech BLOODY GC-950

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorA4Tech BLOODY GC-950 – игровое кресло топового уровня с надежным металлическим каркасом, подходящее пользователям с высоким ростом и весом. Из особенностей металлическая крестовина, 4D-подлокотники, сочетание в обивке ткани и экокожи, две регулируемые подушки, вентиляционные отверстия.
A4Tech BLOODY GC-950 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы A4Tech BLOODY GC-950
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