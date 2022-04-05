Обзор A4Tech Bloody GC-120. Недорогое игровое кресло

Комплектная крестовина выполнена из пластика. Его основа усилена ребрами по всей площади.
На внешней части на каждом из лучей дополнительные вставки ярко-красного цвета.
За перемещение по полу отвечают пять двойных колес. Они не повреждают половое покрытие.
В центр крестовины ставим газлифт 3-класса. Дополнительно закрывается декоративным кожухом.
На внутреннюю сторону сиденья крепится механизм типа топ-ган.
Собранным переносится на газлифт. Следующим шагом фиксируем на каждую из сторон подлокотники.
Остается зафиксировать спинку к подлокотникам с помощью винтов.
Каркас кресла выполнено из металла. Оно прочное и долговечное. В качестве наполнителя используется пена.
Обтянуто сочетанием экокожи и дышащей тканью. Отдельные элементы аккуратно прошиты между собой, без торчащих ниток.
Отдельно сам производитель отмечает, что используемые материалы не вызывают аллергию и обеспечивают оптимальный теплообмен.
Высота спинки составляет 680 мм, ширина 505 мм. В верхней зоне вышит логотип бренда есть широкий вырез.
Форма ее эргономична, повторяя линию осанки. Регулировка спинки не предусмотрена, но есть качание вперед и назад. Подлокотники с жесткой фиксацией.
Глубина посадки 470 мм. Ширина сиденья 505 мм. К плюсам отнесем отсутствие углублений, создающий проблемы с накоплением пыли.
На боковой стороне у A4Tech Bloody GC-120 расположен механический рычаг, отвечающий за изменение высоты размещения сиденья. Регулировка в пределах от 480 до 570 мм от пола.
Кресло в редакции эксплуатировал человек с ростом 185 сантиметров и весом 65 килограмма. Для роста выше 170 сантиметров будет не хватать высоты спинки, ограничивая возможность наклона головы.
По удобству посадки нареканий нет. Длительные игровые сессии в нем не вызывали дискомфорта и не создавали повышенной нагрузки на позвоночник. Конструкция у кресла надежное, качание проходит без скрипа и посторонних звуков.
Кресло можно рассматривать и при организации рабочего места под проведение стриминговых трансляций. Оно хорошо будет смотреться в кадре.