Обзор A4Tech Bloody GC-120. Недорогое игровое кресло

Удобная и комфортная посадка при длительной работе с ПК/ноутбуком или играх напрямую влияет еще и на здоровье. Тестируемое сегодня игровое кресло A4Tech Bloody GC-120 относится к недорогому ценовому сегменту, но при этом у него эргономичная форма, дышащий материал, двойные колесики и функция качания.

Комплектация и сборка

Поставляется в разобранном виде. Отдельные его элементы дополнительно упакованы в защитную пленку. Все это собрано в коробку из плотного картона черного цвета. Собрать кресло можно самостоятельно, без сторонней помощи. В комплекте идет все необходимое, включая наглядную инструкцию.

Комплектная крестовина выполнена из пластика. Его основа усилена ребрами по всей площади.

На внешней части на каждом из лучей дополнительные вставки ярко-красного цвета.

За перемещение по полу отвечают пять двойных колес. Они не повреждают половое покрытие.

В центр крестовины ставим газлифт 3-класса. Дополнительно закрывается декоративным кожухом.

На внутреннюю сторону сиденья крепится механизм типа топ-ган.

Собранным переносится на газлифт. Следующим шагом фиксируем на каждую из сторон подлокотники.

Внешний вид

Остается зафиксировать спинку к подлокотникам с помощью винтов.В оформлении A4Tech Bloody GC-120 используется сочетание черного и красных цветов. Характерная игровая стилистика и сочетаемость с периферией.а как

Каркас кресла выполнено из металла. Оно прочное и долговечное. В качестве наполнителя используется пена.

Обтянуто сочетанием экокожи и дышащей тканью. Отдельные элементы аккуратно прошиты между собой, без торчащих ниток.

Отдельно сам производитель отмечает, что используемые материалы не вызывают аллергию и обеспечивают оптимальный теплообмен.

Высота спинки составляет 680 мм, ширина 505 мм. В верхней зоне вышит логотип бренда есть широкий вырез.

Форма ее эргономична, повторяя линию осанки. Регулировка спинки не предусмотрена, но есть качание вперед и назад. Подлокотники с жесткой фиксацией.

Глубина посадки 470 мм. Ширина сиденья 505 мм. К плюсам отнесем отсутствие углублений, создающий проблемы с накоплением пыли.

Тесты

На боковой стороне у A4Tech Bloody GC-120 расположен механический рычаг, отвечающий за изменение высоты размещения сиденья. Регулировка в пределах от 480 до 570 мм от пола.

Кресло в редакции эксплуатировал человек с ростом 185 сантиметров и весом 65 килограмма. Для роста выше 170 сантиметров будет не хватать высоты спинки, ограничивая возможность наклона головы.

По удобству посадки нареканий нет. Длительные игровые сессии в нем не вызывали дискомфорта и не создавали повышенной нагрузки на позвоночник. Конструкция у кресла надежное, качание проходит без скрипа и посторонних звуков.

Кресло можно рассматривать и при организации рабочего места под проведение стриминговых трансляций. Оно хорошо будет смотреться в кадре.

A4Tech Bloody GC-120 обзор

Итоги

A4Tech Bloody GC-120 – недорогое игровое кресло с высоким качеством исполнения. Дает сочетание комфорта при длительных сессиях, эффектный внешний вид, механизм качания с блокировкой. Простая сборка, регулируемая высота, дышащая обшивка. Из особенностей отметим фиксируемые подлокотники и спинку. Не устроить может отсутствие съемных подушек.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".