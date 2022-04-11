Обзор A4Tech Bloody GC-150. Недорогое игровое кресло с тканевой обивкой

Продолжая актуальной модельно линейки игровых кресел в центре внимания будет A4Tech Bloody GC-150. Это недорогая модель с тканевой обивкой, регулируемой высотой сиденья, функцией качания и съемной шейной подушкой. Как пример, на ОЗОН его можно приобрести за 8 990 рублей.

Комплектация и сборка

Перед началом эксплуатации нужно будет провести самостоятельную сборку. Занимает этот процесс около 10-15 минут, посторонняя помощь не потребуется. Есть наглядная и иллюстрированная инструкция.

Крестовина у кресла выполнена из пластика черного цвета. Внутренняя часть с усиливающими ребрами.

В основание каждого из пяти лучей ставим колесики. Здесь они двойные, не повреждают половое покрытие. Перемещение по полу свободное в разных направлениях.

Канал в центральной части используется для установки газлифта. A4Tech Bloody GC-150 комплектуется газлифтом 3-класса.

На обратную сторону сиденья с помощью винтов крепится механизм. Далее переносится на газлифт.

Справа и слева пластиковые подлокотники. Точки соединения создают жесткую фиксацию между спинкой и сиденьем.

Завершает установку фиксация шейной подушки. Она держится за счет ремней, положение можно регулировать в небольшом диапазоне.

Внешний вид

Эргономичная спинка с выступающей шейной частью, боковые упоры и стальной каркас. В оформлении его используют, характерные для этого бренда, сочетание черного и красных цветов.

Лицевая часть обшита тканью, а обратная сторона из экокожи. Все стежки, включая декоративные, нитками аккуратны.

В верхней части спинки два выреза. Они усилены пластиковыми рамками. Несут декоративную функцию, а также уменьшают запотевание спины.

Удобство длительной эксплуатации, также дает тканевая обивка. Приятна тактильно и не подвержена отшелушиванию при попадании воды.

Высота спинки 660 мм, ширина 510 мм. Для нее не предполагается возможность изменения угла наклона.

Сверху устанавливается шейная подушка. На ее внешней части вышит логотип бренда.

Сиденье ровное, без углублений. С практичностью у A4Tech Bloody GC-150 все в порядке.

Тесты

Ширина и глубина посадки 510 мм. Справа механический рычаг, используемый для изменения высоты размещения сиденья от пола. Диапазон регулировка от 470 до 590 мм.У кресла хорошая эргономика. Удобная посадка, без давления на позвоночник. Боковая поддержка у него выражена слабо, поэтому расположиться в кресле можно вальяжно. По сиденью также нареканий нет.

Наполнитель из плотной пены сохраняет свою форму. Понравилась используемая обшивка. Длительные сессии в играх с ним не приводили к запотеванию и дискомфорту.

Как и отмечали выше, у него нет регулировки по углу спинки. При это сохранен механизм качания. Его можно регулировать и фиксировать. Эксплуатироваться кресло может человеком с весом до 120 килограммов. С учетом высоты спинки рост до 170 сантиметров.

A4Tech Bloody GC-150 обзор

Итоги

A4Tech Bloody GC-150 – недорогое игровое кресло с механизмом качания, регулировкой высоты, съемной шейной подушкой, эффектным внешним видом и тканевой обивкой. Хороший вариант для геймеров и тех кто проводит много времени за монитором.