Обзор A4Tech Bloody GC-150. Недорогое игровое кресло с тканевой обивкой

Продолжая актуальной модельно линейки игровых кресел в центре внимания будет A4Tech Bloody GC-150. Это недорогая модель с тканевой обивкой, регулируемой высотой сиденья, функцией качания и съемной шейной подушкой. Как пример, на ОЗОН его можно приобрести за 8 990 рублей.

A4Tech Bloody GC-150

Комплектация и сборка

Перед началом эксплуатации нужно будет провести самостоятельную сборку. Занимает этот процесс около 10-15 минут, посторонняя помощь не потребуется. Есть наглядная и иллюстрированная инструкция.

A4Tech Bloody GC-150

Крестовина у кресла выполнена из пластика черного цвета. Внутренняя часть с усиливающими ребрами.

A4Tech Bloody GC-150

В основание каждого из пяти лучей ставим колесики. Здесь они двойные, не повреждают половое покрытие. Перемещение по полу свободное в разных направлениях.

A4Tech Bloody GC-150

Канал в центральной части используется для установки газлифта. A4Tech Bloody GC-150 комплектуется газлифтом 3-класса.

A4Tech Bloody GC-150

На обратную сторону сиденья с помощью винтов крепится механизм. Далее переносится на газлифт.

A4Tech Bloody GC-150

Справа и слева пластиковые подлокотники. Точки соединения создают жесткую фиксацию между спинкой и сиденьем.

A4Tech Bloody GC-150

Завершает установку фиксация шейной подушки. Она держится за счет ремней, положение можно регулировать в небольшом диапазоне.

A4Tech Bloody GC-150

Внешний вид

Эргономичная спинка с выступающей шейной частью, боковые упоры и стальной каркас. В оформлении его используют, характерные для этого бренда, сочетание черного и красных цветов.

A4Tech Bloody GC-150

Лицевая часть обшита тканью, а обратная сторона из экокожи. Все стежки, включая декоративные, нитками аккуратны.

A4Tech Bloody GC-150

В верхней части спинки два выреза. Они усилены пластиковыми рамками. Несут декоративную функцию, а также уменьшают запотевание спины.

A4Tech Bloody GC-150

Удобство длительной эксплуатации, также дает тканевая обивка. Приятна тактильно и не подвержена отшелушиванию при попадании воды.

A4Tech Bloody GC-150

Высота спинки 660 мм, ширина 510 мм. Для нее не предполагается возможность изменения угла наклона.

A4Tech Bloody GC-150

Сверху устанавливается шейная подушка. На ее внешней части вышит логотип бренда.

A4Tech Bloody GC-150

Сиденье ровное, без углублений. С практичностью у A4Tech Bloody GC-150 все в порядке.

A4Tech Bloody GC-150

Ширина и глубина посадки 510 мм. Справа механический рычаг, используемый для изменения высоты размещения сиденья от пола. Диапазон регулировка от 470 до 590 мм.

Тесты

У кресла хорошая эргономика. Удобная посадка, без давления на позвоночник. Боковая поддержка у него выражена слабо, поэтому расположиться в кресле можно вальяжно. По сиденью также нареканий нет.

A4Tech Bloody GC-150

Наполнитель из плотной пены сохраняет свою форму. Понравилась используемая обшивка. Длительные сессии в играх с ним не приводили к запотеванию и дискомфорту.

A4Tech Bloody GC-150

Как и отмечали выше, у него нет регулировки по углу спинки. При это сохранен механизм качания. Его можно регулировать и фиксировать. Эксплуатироваться кресло может человеком с весом до 120 килограммов. С учетом высоты спинки рост до 170 сантиметров.

A4Tech Bloody GC-150

A4Tech Bloody GC-150 обзор

Итоги

A4Tech Bloody GC-150 – недорогое игровое кресло с механизмом качания, регулировкой высоты, съемной шейной подушкой, эффектным внешним видом и тканевой обивкой. Хороший вариант для геймеров и тех кто проводит много времени за монитором.
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