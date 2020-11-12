Обзор A4Tech Bloody GC-900. Игровое кресло с вентилируемой спинкой

Изучаемые нами игровые кресла, несмотря на разницу материалов и ряда исполнения элементов, объединяла общая особенность конструкции со вспененным наполнителем в спинке и сиденье. Изучаемое сегодня A4Tech Bloody GC-900 заметно отличается от всех них исполнением спинки, здесь она из сетки, обеспечивающей хорошую вентиляцию, комфорт и оптимальный теплообмен при длительных сессиях.

A4Tech Bloody GC-900 обзор

К моменту публикации оно уже появилось в российских магазинах. Средняя стоимость на момент публикации составляет 15 900 рублей.

Сборка и комплектация

Поставляется в разобранном виде. Внутри все составные части аккуратно упакованы в пенку и пакеты, позволяя сохранить внешний вид при транспортировке.

Сопровождается подробной инструкцией с иллюстрациями. Для сборки потребуется крестовая отвертка, ее в комплекте нет. Тут не стали использовать восьмигранники, выбрав более распространенные варианты.

На весь процесс сборки уходит 15-30 минут. Начать рекомендуется с фиксации лучей на крестовине.

Далее ставим пять колесиков. Фиксируются плотно и надежно. В центре устанавливается газлифт.

Теперь пришло время перейти к установке механизма на основание с помощью четырех винтов с шайбами. Фиксируются ручки на регуляторы.

Прикручиваем подлокотники. Остается подсоединить спинку и поставить подголовник.

Внешний вид

Все элементы соединения с запасом по прочности. Преобладает металл. Это же отразилось на увеличенных ограничениях по весу до 120 килограммов.

Оформление строгое. Игровой характер у A4Tech Bloody GC-900 выдают ярко-красные вставки на сиденье и подголовнике.

Одной из ключевых особенностей его стала сетка на спинке. Она занимает всю основную площадь. Обеспечивается свободный отвод тепла.

Сама форма каркаса выполнена с учетом анатомических особенностей позвоночника. Есть регулируемый упор под поясницу. Здесь вместо подушки используется блок из прорезиненного пластика.

В верхней части ставится подголовник. Его высоту можно будет регулировать. Для полного извлечения нужно будет открутить внутренний фиксатор.

Пара подлокотников. Они с регулировкой по высоте, вылету и повороту. Расположены под углом. Поверхность подлокотника с износоустойчивым покрытием.

Сиденье обтянуто экокожей. Внутри вспененный наполнитель. Он быстро восстанавливает форму.

Тесты

Газлифт 4 класса. Колесики из полиуретана. Они не царапают напольное покрытие. В нашем образце заметили излишнее сопротивление прокручиванию роликов.

Установленный в A4Tech Bloody GC-900 механизм предлагает гибкие возможности регулировок. Высоту можно регулировать в диапазоне до 70 сантиметров с учетом высоты расположения подголовника.

Можно выставлять глубину расположения сиденья. Изменять степень качания, фиксируя выбранное положение. Выставляются высота поясничного упора и подголовника. Из ограничений отметим невозможность откинуть спинку на 180 градусов, хотя по опыту эксплуатации, в таком положении это часто приводит к опрокидыванию.

Высота спинки 610 мм, ширина сиденья 510 мм. Подойдет под пользователей с разным ростом. Посадка в нем удобная.

Элементы не скрипят. Сидеть удобно. Спина во время длительных игр и работы не запотевает. Строгий внешний вид позволит использовать не только в качестве игрового, но и в офисе. По качеству исполнения и удобству лучше, чем офисные кресла с таким же или более высоким ценником.

Итоги по A4Tech Bloody GC-900

A4Tech Bloody GC-900 – игровое кресло для тех, кто ценит комфорт и удобство. К его весомым плюсам отнесем отсутствие проблем с перегревом поясницы и запотеванием. Предлагает широкие возможности регулировок всех элементов, высокое качество исполнения, строгий внешний вид без вычурных элементов, простой процесс сборки. При этом оно еще и стоит недорого на фоне предложений конкурентов.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".