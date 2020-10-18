Обзор ADATA DashDrive Durable HD650 1 ТБ (AHD650-1TU3-CRD). Быстрый и надежный внешний диск

Тестируемая сегодня серия жестких дисков ADATA DashDrive Durable HD650 предлагает высокие скорости обмена данными. Выполнен в компактном корпусе с амортизационной защитой. Ориентирован он на путешественников и любителей активного образа жизни. Хотя от случайного падения или удара не застрахован даже самый аккуратный пользователь.

ADATA DashDrive Durable HD650 1 ТБ обзор

К моменту публикации его можно свободно приобрести в российских магазинах.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакован в коробку с изображением накопителя и общими данными по его особенностям и характеристикам. Внутри зафиксирован в подложку из прозрачного пластика. Стартовый набор включает кабель подключения и документацию

Внешний вид

Помимо тестируемой нами синей расцветки, есть также ярко-красная и черная. В зависимости от выбранного меняется цвет «прорезиненной брони».

Это цельная часть закрывает большую часть корпуса накопителя. За счет нее улучшается амортизация при случайных падениях или ударах. Она уже устойчива к царапинам и повреждениям.

Центральная часть ADATA DashDrive Durable HD650 с карбоновым рисунком. Качество сборки без огрехов и нареканий.

По габаритам он немногим больше, чем диски в типоразмере 2.5 дюйма, особенно это касается толщины корпуса.

На боковой грани находится USB 3.0 интерфейс. В комплекте идет кабель с короткой длиной.

Тесты ADATA DashDrive Durable HD650 1 ТБ

HD Tune Pro:

Работает накопитель бесшумно. При длительной нагрузке не нагревается и не вибрирует.

CrystalDiskMark:

AS SSD Benchmark:

Anvil

AJA

Итоги по ADATA DashDrive Durable HD650 1 ТБ

По сопоставимым характеристикам и стоимости это один из самых интересных внешних накопителей объемом 1 Тбайт из представленных на российском рынке. Высокие скорости обмена данными, защищенный от ударов корпус, привлекательный внешний вид, тихая работа, возможность корректной работы с разными типами данных.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".