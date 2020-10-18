Обзор ADATA DashDrive Durable HD650 1 ТБ (AHD650-1TU3-CRD). Быстрый и надежный внешний диск

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КомплектацияУпакован в коробку с изображением накопителя и общими данными по его особенностям и характеристикам. Внутри зафиксирован в подложку из прозрачного пластика. Стартовый набор включает кабель подключения и документацию
Внешний видПомимо тестируемой нами синей расцветки, есть также ярко-красная и черная. В зависимости от выбранного меняется цвет «прорезиненной брони».
Это цельная часть закрывает большую часть корпуса накопителя. За счет нее улучшается амортизация при случайных падениях или ударах. Она уже устойчива к царапинам и повреждениям.
Центральная часть ADATA DashDrive Durable HD650 с карбоновым рисунком. Качество сборки без огрехов и нареканий.
По габаритам он немногим больше, чем диски в типоразмере 2.5 дюйма, особенно это касается толщины корпуса.
На боковой грани находится USB 3.0 интерфейс. В комплекте идет кабель с короткой длиной.
Работает накопитель бесшумно. При длительной нагрузке не нагревается и не вибрирует.
Тесты ADATA DashDrive Durable HD650 1 ТБ
HD Tune Pro:
CrystalDiskMark:
AS SSD Benchmark:
Anvil
AJA
Итоги по ADATA DashDrive Durable HD650 1 ТБПо сопоставимым характеристикам и стоимости это один из самых интересных внешних накопителей объемом 1 Тбайт из представленных на российском рынке. Высокие скорости обмена данными, защищенный от ударов корпус, привлекательный внешний вид, тихая работа, возможность корректной работы с разными типами данных.
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