Быстрый накопитель для консолей, ПК и смартфонов. Обзор и тесты ADATA Elite SE880 500gb (AELI-SE880-500GCGY)

Современные версии протокола USB позволяют обеспечить высокие скорости обмена данными, а в случае USB-C еще и не ограничивать использование со стационарными ПК и ноутбуками, такие накопители могут использоваться с игровой консолью и носимыми устройствами. ADATA Elite SE880 при компактных габаритах, сопоставимых с зарядным кейсом TWS-наушников, обеспечит скорость чтения до 2 Гбит/с.

Комплектация

Коробка из глянцевого картона с пластиковой ручкой. На лицевой стороне есть пометка по поддержке консолей PlayStation 5 и Xbox Series S/X. Комплект включает два вида кабелей с полноразмерным USB и USB-C. Сам диск на пластиковой подложке.

Внешний вид

Корпус немногим больше обычной флешки. Это карманный вариант, который не задумываясь можно будет взять с собой.

В основе корпуса алюминий, окрашенный в темно-серый цвет. Для удобства извлечения и хвата центральная часть корпуса углублена. На крышке нанесен логотип бренда.

На боковой грани USB-C. В комплекте два вида кабелей, один пригодится для эксплуатации со стационарным ПК, а второй актуален для носимых устройств и консолей.

При необходимости корпус можно разобрать, боковая крышка держится на защелках. Внутри можно обратить внимание на наличие термоинтерейса, передающего тепло на корпус и она же дополнительно фиксирует плату внутри, предотвращая тряску.

Тесты ADATA Elite SE880

AS SSD Benchmark:

Доступный у ADATA Elite SE880 объем в 500 Гбайт набрана чипами 3D TLC NAND. Контроллер Silicon Motion SM2320G. Заявленные скорости чтения до 2100 МБ/с, записи – 2000 МБ/с.При подключении к консоли PlayStation 5 данный накопитель можно будет использовать в двух сценариях. Это пространство для установки игр или хранилище для переноса записанных видеороликов, скриншотов, а также сохранений с игр версии PS4.

3D Mark

CrystalDiskMark:

Anvil

AJA

Итоги

ADATA Elite SE880 – быстрый и компактный внешний накопитель с современным интерфейсом USB 3.2 gen 2. Отличный выбор для консолей актуального поколения, отсутствие заметного нагрева при длительной нагрузке, два вида кабелей в комплекте.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".