Обзор ADATA Falcon 512 GB (AFALCON-512G-C). Быстрый М.2 диск с 5-летней гарантией

Серия твердотельных накопителей ADATA Falcon построена с использованием 3D NAND для которых заявленные скорости чтения и записи 3100/1500 МБ/сек. Представлены решения объемами от 256 Гбайт до 2 Тбайт. сегодня в рамках тестирования мы поделимся опытом эксплуатации ADATA Falcon 512 GB.

ADATA Falcon 512 GB обзор

Этот накопитель находится в широком доступе в российских магазинах. Сопровождаются 5-летней гарантией.

Комплектация

Упакован в коробку с изображением накопителя и описанием ключевых особенностей. С обратной стороны доступен QR-код со ссылкой на официальную страницу. Внутри коробки зафиксирован в пластиковый блистер. Комплект включает только сам диск.

Внешний вид

Изначально продумали вопрос улучшения пассивного отвода тепла, а также защиты контроллера и чипов памяти.

Низкопрофильный радиатор, не увеличивающий заметно общую толщину. С этим радиатором можно будет установить в ультрабуке.

Это же касается возможности совмещения с дополнительным радиатором на материнской плате. Окрашен радиатор в золотистый цвет.

На обратной стороне наклейка с техническими данными, серийный код, страну производства и информацию по рабочему напряжению.

Выполнен ADATA Falcon 512 GB в типоразмере 2280 с интерфейсом PCIe 3.0 x4. Чипы и контроллер расположены на лицевой стороне печатной платы.

Софт

В качестве контроллера используется Realtek RTS5762DL. Двухъядерная платформа с четырьмя каналами памяти. Технология Host Memory Buffer, суть которой заключается в кэшировании силами процессора. Дополнительно используется SLC-кеширование.Для хранения выделены четыре 96-слойных чипа Micron 3D TLC NAND.С официального сайта для этого М.2 можно загрузить фирменную утилиту SSD Toolbox. Интерфейс у нее на русском языке.

В главном окне информация по диску. Текущее состояние и оставшийся срок службы. Температура.

Инструменты диагностики.

Утилита для безопасного удаления данных.

Оптимизация системы.

Тесты ADATA Falcon 512 GB

AS SSD Benchmark:

Общая информация.

HD Tune Pro:

CrystalDiskMark:

Anvil

AJA

Итоги

Стоимость и скорости работы с данными делают ADATA Falcon 512 GB удачным решением в качестве системного или дополнительного диска в игровую или рабочую сборку. Надежность этого диска подтверждается 5-летней гарантией. Из плюсов отметим радиатор охлаждения с невысоким профилем, утилиту управления.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".