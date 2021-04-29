Обзор ADATA Falcon 512 GB (AFALCON-512G-C). Быстрый М.2 диск с 5-летней гарантией

Серия твердотельных накопителей ADATA Falcon построена с использованием 3D NAND для которых заявленные скорости чтения и записи 3100/1500 МБ/сек. Представлены решения объемами от 256 Гбайт до 2 Тбайт. сегодня в рамках тестирования мы поделимся опытом эксплуатации ADATA Falcon 512 GB.

ADATA Falcon 512 GB

Этот накопитель находится в широком доступе в российских магазинах. Сопровождаются 5-летней гарантией.

ADATA Falcon 512 GB обзор

Комплектация

Упакован в коробку с изображением накопителя и описанием ключевых особенностей. С обратной стороны доступен QR-код со ссылкой на официальную страницу. Внутри коробки зафиксирован в пластиковый блистер. Комплект включает только сам диск.

ADATA Falcon 512 GB

Внешний вид

Изначально продумали вопрос улучшения пассивного отвода тепла, а также защиты контроллера и чипов памяти.

ADATA Falcon 512 GB

Низкопрофильный радиатор, не увеличивающий заметно общую толщину. С этим радиатором можно будет установить в ультрабуке.

ADATA Falcon 512 GB

Это же касается возможности совмещения с дополнительным радиатором на материнской плате. Окрашен радиатор в золотистый цвет.

ADATA Falcon 512 GB

На обратной стороне наклейка с техническими данными, серийный код, страну производства и информацию по рабочему напряжению.

ADATA Falcon 512 GB

Выполнен ADATA Falcon 512 GB в типоразмере 2280 с интерфейсом PCIe 3.0 x4. Чипы и контроллер расположены на лицевой стороне печатной платы.

ADATA Falcon 512 GB

В качестве контроллера используется Realtek RTS5762DL. Двухъядерная платформа с четырьмя каналами памяти. Технология Host Memory Buffer, суть которой заключается в кэшировании силами процессора. Дополнительно используется SLC-кеширование.

Для хранения выделены четыре 96-слойных чипа Micron 3D TLC NAND.

Софт

С официального сайта для этого М.2 можно загрузить фирменную утилиту SSD Toolbox. Интерфейс у нее на русском языке.

ADATA Falcon 512 GB

В главном окне информация по диску. Текущее состояние и оставшийся срок службы. Температура.

ADATA Falcon 512 GB

Инструменты диагностики.

ADATA Falcon 512 GB

Утилита для безопасного удаления данных.

ADATA Falcon 512 GB

Оптимизация системы.

ADATA Falcon 512 GB

Общая информация.

Тесты ADATA Falcon 512 GB

AS SSD Benchmark:

ADATA Falcon 512 GB

ADATA Falcon 512 GB

HD Tune Pro:

ADATA Falcon 512 GB

ADATA Falcon 512 GB

ADATA Falcon 512 GB

ADATA Falcon 512 GB

CrystalDiskMark:

ADATA Falcon 512 GB

Anvil

ADATA Falcon 512 GB

AJA

ADATA Falcon 512 GB

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorСтоимость и скорости работы с данными делают ADATA Falcon 512 GB удачным решением в качестве системного или дополнительного диска в игровую или рабочую сборку. Надежность этого диска подтверждается 5-летней гарантией. Из плюсов отметим радиатор охлаждения с невысоким профилем, утилиту управления.
ADATA Falcon 512 GB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ADATA Falcon 512 GB
Новости:
Seagate начала предоставлять услугу по переносу большого объема данных на облака

Компания Seagate Technology представила услуги Lyve Data Transfer Services. Они рассчитаны на корпоративн...
Обзор KIOXIA EXCERIA PLUS 128GB (LMPL1M064GG2). Тест карты памяти

Рост разрешения и битрейта съемки сейчас характерны даже для устройств среднего ценового сегмента. Причем...
Компания Mushkin представила два новых накопителя серии Gamma и Delta

Компания Mushkin представила два новых твердотельных накопителя серии Gamma и Delta. Обе новинки использу...
ADATA представила новый SSD-накопитель XPG GAMMIX S70 BLADE

ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE выполнен в форм-факторе M.2 2280 и совместим для установки в материнскую плату...
TEAMGROUP выпускает твердотельный накопитель T-FORCE CARDEA A440

TEAMGROUP представила твердотельный накопитель T-FORCE CARDEA A440 построенный на высокоскоростном интерф...
Обзор ADATA Falcon 512 GB (AFALCON-512G-C). Быстрый М.2 диск с 5-летней гарантиейОбзор ADATA Falcon 512 GB (AFALCON-512G-C). Быстрый М.2 диск с 5-летней гарантией
Обзор EZVIZ C8C. Наружная камера с круговым обзоромОбзор EZVIZ C8C. Наружная камера с круговым обзором
Обзор Verbatim Store 'n' Go USB 3.2 256 ГБ (Verbatim 53249). Быстрый внешний дискОбзор Verbatim Store 'n' Go USB 3.2 256 ГБ (Verbatim 53249). Быстрый внешний диск
Обзор HIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi. Умный увлажнитель воздухаОбзор HIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi. Умный увлажнитель воздуха
Обзор DIGMA Freedrive 720 GPS. Видеорегистратор с сигнатурным радар-детекторомОбзор DIGMA Freedrive 720 GPS. Видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором
Выбираем аксессуары для HUAWEI Watch GT ...
Выбираем аксессуары для HUAWEI Watch GT Производители умных часов делают свои устройства с каждым годом все более прочными и надежными — пользова...
Обзор Harper HB-518. Беспроводные TWS-на...
Обзор Harper HB-518. Беспроводные TWS-наТестируемые сегодня беспроводные наушники Harper HB-518 оснащены актуальным модулем Bluetooth 5.1. Они по...
Флагман Meizu 18 оснастили компактным 2K...
Флагман Meizu 18 оснастили компактным 2KКомпания Meizu пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Meizu 18, главной особенностью которо...
Планшет Xiaomi Mi Pad 5 получит 144-Гц 2...
Планшет Xiaomi Mi Pad 5 получит 144-Гц 2 Китайские источники раскрыли подробные характеристики планшета Xiaomi Mi Pad 5, который еще не был пред...
Умные часы OnePlus Watch попали в сеть...
Умные часы OnePlus Watch попали в сетьОжидается, что в этом году OnePlus дебютирует в мире умных часов с двумя продуктами и в преддверии запуск...
Redmi K40 не будет поддерживать беспрово...
Redmi K40 не будет поддерживать беспровоКомпания Xiaomi официально объявила о том, что смартфон Redmi K40 не получит поддержку беспроводной заряд...
Realme GT Neo получил 2 млн предзаказов...
Realme GT Neo получил 2 млн предзаказовКомпания Realme официально объявила о том, что на смартфон Realme GT Neo 2 было принято уже два миллиона ...
OnePlus 9 уже доступен для предзаказа...
OnePlus 9 уже доступен для предзаказаКомпания OnePlus начала принимать предзаказы на смартфоны серии OnePlus 9, официальная презентация которы...
Huawei готовит к релизу MatePad Pro 2...
Huawei готовит к релизу MatePad Pro 2На рынке планшетов нет ничего нового на протяжении уже достаточно длительного времени, так как компания A...
Microsoft Surface Laptop 4 засветился в ...
Microsoft Surface Laptop 4 засветился в В базе данных бенчмарка UserBenchmark обнаружились сведения о ноутбуке Microsoft Surface Laptop 4, которы...
Oppo Reno5 K представлен в Китае...
Oppo Reno5 K представлен в КитаеНовый смартфон Oppo Reno5 K поступит в продажу 6 марта в Китае. Устройство представлено в цветах: Green B...
Instagram Lite запущен в по всему миру...
Instagram Lite запущен в по всему мируПриложение Instagram Lite было запущено в декабре прошлого года, тогда оно было доступно только на террит...
Обзор CUBOT W03. Недорогие умные часыОбзор CUBOT W03. Недорогие умные часы
Обзор Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Home. Умный чайник с голосовым управлениемОбзор Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Home. Умный чайник с голосовым управлением
Обзор DIGMA Freedrive 720 GPS. Видеорегистратор с сигнатурным радар-детекторомОбзор DIGMA Freedrive 720 GPS. Видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором
Обзор Polaris PWK 1759CGL. Электрический чайник с упрощенным заливанием водыОбзор Polaris PWK 1759CGL. Электрический чайник с упрощенным заливанием воды
Обзор Candy CMXG20DR. Яркая микроволновая печь с базой рецептовОбзор Candy CMXG20DR. Яркая микроволновая печь с базой рецептов
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:

2006-2021 © MegaObzor