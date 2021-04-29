Обзор ADATA Falcon 512 GB (AFALCON-512G-C). Быстрый М.2 диск с 5-летней гарантией

Этот накопитель находится в широком доступе в российских магазинах. Сопровождаются 5-летней гарантией.
ADATA Falcon 512 GB обзор
КомплектацияУпакован в коробку с изображением накопителя и описанием ключевых особенностей. С обратной стороны доступен QR-код со ссылкой на официальную страницу. Внутри коробки зафиксирован в пластиковый блистер. Комплект включает только сам диск.
Внешний видИзначально продумали вопрос улучшения пассивного отвода тепла, а также защиты контроллера и чипов памяти.
Низкопрофильный радиатор, не увеличивающий заметно общую толщину. С этим радиатором можно будет установить в ультрабуке.
Это же касается возможности совмещения с дополнительным радиатором на материнской плате. Окрашен радиатор в золотистый цвет.
На обратной стороне наклейка с техническими данными, серийный код, страну производства и информацию по рабочему напряжению.
Выполнен ADATA Falcon 512 GB в типоразмере 2280 с интерфейсом PCIe 3.0 x4. Чипы и контроллер расположены на лицевой стороне печатной платы.
В качестве контроллера используется Realtek RTS5762DL. Двухъядерная платформа с четырьмя каналами памяти. Технология Host Memory Buffer, суть которой заключается в кэшировании силами процессора. Дополнительно используется SLC-кеширование.
Для хранения выделены четыре 96-слойных чипа Micron 3D TLC NAND.
СофтС официального сайта для этого М.2 можно загрузить фирменную утилиту SSD Toolbox. Интерфейс у нее на русском языке.
В главном окне информация по диску. Текущее состояние и оставшийся срок службы. Температура.
Инструменты диагностики.
Утилита для безопасного удаления данных.
Оптимизация системы.
Общая информация.
Тесты ADATA Falcon 512 GB
AS SSD Benchmark:
HD Tune Pro:
CrystalDiskMark:
Anvil
AJA
ИтогиСтоимость и скорости работы с данными делают ADATA Falcon 512 GB удачным решением в качестве системного или дополнительного диска в игровую или рабочую сборку. Надежность этого диска подтверждается 5-летней гарантией. Из плюсов отметим радиатор охлаждения с невысоким профилем, утилиту управления.
ADATA Falcon 512 GB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".