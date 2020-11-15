Обзор ADATA HD680 1TB (AHD680-1TU31-CBL). Внешний диск для хранения фото и документов

Не так давно компания Google разослала пользователям сервиса Google.Photo информацию о прекращении со следующего года опции бесплатного хранения фотоснимков и видеофайлов в своем сервисе. Все эти данные будут учитываться в лимите облачного Google.Drive. Очередное подтверждение того, что лучше держать копию важных файлов нужно не только в одном из облачных сервисов, но и на физическом внешнем диске. Тестируемый сегодня ADATA HD680 помимо высоких скоростей данных выполнен в корпусе с защитой от механических повреждений.

ADATA HD680 1TB

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Его средняя стоимость составляет 4 490 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с изображением накопителя и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает кабель подключения. Руководство пользователя и гарантийный талон.

ADATA HD680 1TB

Внешний вид

Вышел в черном и синем вариантах исполнения. Корпус выполнен из износоустойчивого пластика с ударопрочными свойствами.

ADATA HD680 1TB

Важным дополнением является специальная силиконовая накладка. Она призвана смягчить удары при случайных падениях.

ADATA HD680 1TB

Накопитель оснащен датчиками ударов. Он оповещает с помощью светодиодного индикатора о наличии тряски или ударов.

ADATA HD680 1TB

Помимо этого, ADATA HD680 предлагает аппаратное шифрование на основе надежного алгоритма AES с длиной ключа 256 бит.

ADATA HD680 1TB

Под удобное хранение кабеля выделен паз вдоль корпуса. Так можно будет предотвратить потерю кабеля.

ADATA HD680 1TB

Сам кабель со скоростным интерфейсом USB 3.0. Разъем у него расположен на боковой грани.

ADATA HD680 1TB

Интересно смотрится карбоновая текстура в центральной части корпуса.

ADATA HD680 1TB

Тесты ADATA HD680 1TB

HD Tune Pro:

ADATA HD680 1TB

ADATA HD680 1TB

ADATA HD680 1TB

ADATA HD680 1TB

CrystalDiskMark:

ADATA HD680 1TB

AS SSD Benchmark:

ADATA HD680 1TB

Anvil

ADATA HD680 1TB

AJA

ADATA HD680 1TB

Итоги по ADATA HD680 1TB

Золото. Выбор редакции MegaObzorADATA HD680 1TB позволяет хранить фото, видео и текстовые файлы в защищенном от падении корпусе, оснащенным датчиком удара. Привлекательный внешний вид, два варианта расцветки корпуса, паз под крепление интерфейсного кабеля, высокие скорости работы с данными.
ADATA HD680 1TB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ADATA HD680 1TB
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