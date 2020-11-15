Обзор ADATA HD680 1TB (AHD680-1TU31-CBL). Внешний диск для хранения фото и документов

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Его средняя стоимость составляет 4 490 рублей.
КомплектацияУпакован в коробку с изображением накопителя и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает кабель подключения. Руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видВышел в черном и синем вариантах исполнения. Корпус выполнен из износоустойчивого пластика с ударопрочными свойствами.
Важным дополнением является специальная силиконовая накладка. Она призвана смягчить удары при случайных падениях.
Накопитель оснащен датчиками ударов. Он оповещает с помощью светодиодного индикатора о наличии тряски или ударов.
Помимо этого, ADATA HD680 предлагает аппаратное шифрование на основе надежного алгоритма AES с длиной ключа 256 бит.
Под удобное хранение кабеля выделен паз вдоль корпуса. Так можно будет предотвратить потерю кабеля.
Сам кабель со скоростным интерфейсом USB 3.0. Разъем у него расположен на боковой грани.
Интересно смотрится карбоновая текстура в центральной части корпуса.
Тесты ADATA HD680 1TB
HD Tune Pro:
CrystalDiskMark:
AS SSD Benchmark:
Anvil
AJA
Итоги по ADATA HD680 1TBADATA HD680 1TB позволяет хранить фото, видео и текстовые файлы в защищенном от падении корпусе, оснащенным датчиком удара. Привлекательный внешний вид, два варианта расцветки корпуса, паз под крепление интерфейсного кабеля, высокие скорости работы с данными.
ADATA HD680 1TB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".