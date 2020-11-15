Обзор ADATA HD680 1TB (AHD680-1TU31-CBL). Внешний диск для хранения фото и документов

Не так давно компания Google разослала пользователям сервиса Google.Photo информацию о прекращении со следующего года опции бесплатного хранения фотоснимков и видеофайлов в своем сервисе. Все эти данные будут учитываться в лимите облачного Google.Drive. Очередное подтверждение того, что лучше держать копию важных файлов нужно не только в одном из облачных сервисов, но и на физическом внешнем диске. Тестируемый сегодня ADATA HD680 помимо высоких скоростей данных выполнен в корпусе с защитой от механических повреждений.

Комплектация

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Его средняя стоимость составляет 4 490 рублей.Упакован в коробку с изображением накопителя и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает кабель подключения. Руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Вышел в черном и синем вариантах исполнения. Корпус выполнен из износоустойчивого пластика с ударопрочными свойствами.

Важным дополнением является специальная силиконовая накладка. Она призвана смягчить удары при случайных падениях.

Накопитель оснащен датчиками ударов. Он оповещает с помощью светодиодного индикатора о наличии тряски или ударов.

Помимо этого, ADATA HD680 предлагает аппаратное шифрование на основе надежного алгоритма AES с длиной ключа 256 бит.

Под удобное хранение кабеля выделен паз вдоль корпуса. Так можно будет предотвратить потерю кабеля.

Сам кабель со скоростным интерфейсом USB 3.0. Разъем у него расположен на боковой грани.

Интересно смотрится карбоновая текстура в центральной части корпуса.

Тесты ADATA HD680 1TB

HD Tune Pro:

CrystalDiskMark:

AS SSD Benchmark:

Anvil

AJA

Итоги по ADATA HD680 1TB

ADATA HD680 1TB позволяет хранить фото, видео и текстовые файлы в защищенном от падении корпусе, оснащенным датчиком удара. Привлекательный внешний вид, два варианта расцветки корпуса, паз под крепление интерфейсного кабеля, высокие скорости работы с данными.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".