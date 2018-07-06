Обзор ADATA HV300 1TB. Яркий и быстрый внешний диск

Не так давно компания ADATA объявила о выпуске новой линейки внешних накопителей ADATA HV300, включающей диски объемом 1, 2, 4 и 5 Тбайт. Одной из особенностей новинок стал корпус с толщиной всего 10.3 мм и яркие расцветки корпуса. Помимо визуальной составляющей, диски порадуют владельца высокими скоростями обмена данными, в них используется для подключения интерфейс USB 3.1.

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Изучать будем на примере ADATA HV300 1TB, он уже доступен в российских магазинах список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется ADATA HV300 1TB в коробке с ярким оформлением. Цвет накопителя соответствует цветовой гамме оформления. Внутри диск зафиксирован на прозрачной пластиковой подложке, предотвращающая тряску во время переноски. Комплект включает кабель подключения и техническую документацию.

Внешний вид

Небольшая толщина в 10.3 мм верна только для двух младших моделей с объемом 1 и 2 Тбайт. Связано это с устанавливаемым внутрь жестким диском.

В нашем распоряжение – красная расцветка корпуса. Выглядит диск сочно и ярко. Интересно обыграно сочетание глянцевой и шероховатой текстуры на корпусе.

Собран корпус добротно, отдельные элементы ADATA HV300 1TB плотно подогнаны к друг другу. При сдавливании не скрипит и не люфтит.

С обратной стороны нанесена наклейка с технической информацией, серийным номером и страной производства. Здесь можно обратить внимание на входящие данные тока: 5V – 900 мА.

Берите в расчет эти данные если накопитель будет подключаться к телевизору или смарт-приставке. У нас за время длительных тестов проблем с чтением мультимедийного контента не возникало, включая и записи в 4К-разрешении.

Подключается диск при помощи интерфейса USB 3.1 Gen.1. В комплекте идет кабель с короткой длиной и широким сечением.

Тесты ADATA HV300 1TB

Компактные габариты корпуса ADATA HV300 1TB позволят, не задумываясь поместить его во внутреннем кармане пиджака или небольшой дамской сумочке. На официальном сайте производителя доступно две утилиты для загрузки: OStoGO и HDDtoGO.Мы проводили тестирование Toshiba Canvio Premium 2TB, подключив к USB 3.1 разъему материнской платы в паре с процессором Intel Core i7 7820X.

Итоги по ADATA HV300 1TB

Невысокая стоимость, привлекательный дизайн, яркие расцветки, высокие скорости чтения/записи позволяют отнести ADATA HV300 1TB к категории лучшего выбора при поиске внешнего накопителя. Диск подойдет под широкий круг задач, включая работу в качестве личного хранилища или библиотеки мультимедийного контента. Продемонстрирована тихая и стабильная работа при работе с большим объемом данных.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".