Обзор ADATA HV300 1TB. Яркий и быстрый внешний диск

2018-07-06, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - ADATA HV300 1TB; [124]
Не так давно компания ADATA объявила о выпуске новой линейки внешних накопителей ADATA HV300, включающей диски объемом 1, 2, 4 и 5 Тбайт. Одной из особенностей новинок стал корпус с толщиной всего 10.3 мм и яркие расцветки корпуса. Помимо визуальной составляющей, диски порадуют владельца высокими скоростями обмена данными, в них используется для подключения интерфейс USB 3.1.

ADATA HV300 1TB

Изучать будем на примере ADATA HV300 1TB, он уже доступен в российских магазинах список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

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Комплектация

Поставляется ADATA HV300 1TB в коробке с ярким оформлением. Цвет накопителя соответствует цветовой гамме оформления. Внутри диск зафиксирован на прозрачной пластиковой подложке, предотвращающая тряску во время переноски. Комплект включает кабель подключения и техническую документацию.

ADATA HV300 1TB

Внешний вид

Небольшая толщина в 10.3 мм верна только для двух младших моделей с объемом 1 и 2 Тбайт. Связано это с устанавливаемым внутрь жестким диском.

ADATA HV300 1TB

В нашем распоряжение – красная расцветка корпуса. Выглядит диск сочно и ярко. Интересно обыграно сочетание глянцевой и шероховатой текстуры на корпусе.

ADATA HV300 1TB

Собран корпус добротно, отдельные элементы ADATA HV300 1TB плотно подогнаны к друг другу. При сдавливании не скрипит и не люфтит.

ADATA HV300 1TB

С обратной стороны нанесена наклейка с технической информацией, серийным номером и страной производства. Здесь можно обратить внимание на входящие данные тока: 5V – 900 мА.

ADATA HV300 1TB

Берите в расчет эти данные если накопитель будет подключаться к телевизору или смарт-приставке. У нас за время длительных тестов проблем с чтением мультимедийного контента не возникало, включая и записи в 4К-разрешении.

ADATA HV300 1TB

Подключается диск при помощи интерфейса USB 3.1 Gen.1. В комплекте идет кабель с короткой длиной и широким сечением.

ADATA HV300 1TB

Компактные габариты корпуса ADATA HV300 1TB позволят, не задумываясь поместить его во внутреннем кармане пиджака или небольшой дамской сумочке. На официальном сайте производителя доступно две утилиты для загрузки: OStoGO и HDDtoGO.

Тесты ADATA HV300 1TB

Мы проводили тестирование Toshiba Canvio Premium 2TB, подключив к USB 3.1 разъему материнской платы в паре с процессором Intel Core i7 7820X.
Crystal Disk Mark

ADATA HV300 1TB


HD Tune

ADATA HV300 1TB

ADATA HV300 1TB

ADATA HV300 1TB

ADATA HV300 1TB

ADATA HV300 1TB


AS SSD Benchmark

ADATA HV300 1TB

ADATA HV300 1TB

Итоги по ADATA HV300 1TB

Золото. Выбор редакции MegaObzorНевысокая стоимость, привлекательный дизайн, яркие расцветки, высокие скорости чтения/записи позволяют отнести ADATA HV300 1TB к категории лучшего выбора при поиске внешнего накопителя. Диск подойдет под широкий круг задач, включая работу в качестве личного хранилища или библиотеки мультимедийного контента. Продемонстрирована тихая и стабильная работа при работе с большим объемом данных.
ADATA HV300 1TB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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Обзор ADATA HV300 1TB. Яркий и быстрый внешний дискОбзор ADATA HV300 1TB. Яркий и быстрый внешний диск
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