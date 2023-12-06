Быстрый диск М.2 с буфером. Обзор ADATA LEGEND 960 MAX 1TB (ALEG-960-1TCS)

Тестируемый сегодня твердотельный накопитель ADATA LEGEND 960 MAX использует интерфейс PCIe 4.0 и оснащен алюминиевым радиатором, высота профиля которого позволяет рассматривать его для расширения памяти игровой консоли PlayStation 5. Заявленные скорости работы с данными выше, чем рекомендованы SONY. Составляют 7400 и 6800 для последовательного чтения и записи соответственно. На выбор в рамках серии доступны накопители объемами 1, 2 и 4 Тбайт.

ADATA LEGEND 960 MAX

Комплектация

Упаковано в коробку с полиграфией, внутри которой находится прозрачная пластиковая подложка с зафиксированным накопителем и радиатором в разобранном виде.

ADATA LEGEND 960 MAX

Внешний вид

Система охлаждения выбирается пользователем самостоятельно, в отличие от целого ряда других представленных решений, где при выборе сторонних вариантов приходится нести риск с отклеиванием предустановленного радиатора. Это же обеспечит совместимость с материнскими платами, на которых уже предусмотрен отвод тепла для накопителей такого типа.

ADATA LEGEND 960 MAX

Состоит радиатор из двух элементов, соединяемых защелками по краям. Термоинтерфейс нанесен на основание и сам радиатор. В основе алюминий, окрашенный в золотистый цвет.

ADATA LEGEND 960 MAX

Внутри можно обратить внимание на наличие канавок, которые увеличивают площадь отвода тепла. В итоге при нагрузке заметно не нагревался. С этим же радиатором он свободно помещался в отсек дополнительного накопителя консоли PlayStation.

ADATA LEGEND 960 MAX

ADATA LEGEND 960 MAX построен с контроллером Silicon Motion SM2262F и DRAM-кэшем. Используется 3D NAND память от Micron.

ADATA LEGEND 960 MAX

Тесты

CrystalDiskMark:

ADATA LEGEND 960 MAX

AS SSD Benchmark:

ADATA LEGEND 960 MAX

ADATA LEGEND 960 MAX

3DMark

ADATA LEGEND 960 MAX

AJA

ADATA LEGEND 960 MAX

Anvil

ADATA LEGEND 960 MAX

Итоги

ADATA LEGEND 960 MAX 1TB – твердотельный диск PCIe 4.0 с высокими скоростями работы с данными. Разборный комплектный алюминиевый радиатор, высокий ресурс службы, сохранение скорости работы по мере заполнения до 80-90% от объема, возможность установки в консоль PlayStation.
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