Очень быстрый накопитель для Steam Deck и др. Обзор и тесты ADATA SC750

Линейка внешних твердотельных накопителей использует современный интерфейс USB 3.3 gen2 со скоростями чтения и записи до 1050 и 1000 Мбит/с. Представлены версиями 500, 1000 и 2000 Гбайт. Совместимы с разными типами устройств, включая носимые устройства Android, iOS, macOS, а также игровыми консолями Steam Deck, PlayStation 5, Xbox Series X. Сам диск отличают также очень компактные габариты.

Комплектация

Поставляется в приятно оформленной коробке. На лицевой стороне помимо объема и логотипа бренда, выведен список совместимых платформ, акцентируя на поддержке консолей и смартфонов.

Внешний вид

Габариты немногим больше флешки. Оптимальный вариант для ношения с собой, а также подобный формат удобен для подключения к разъему на носимой или настольной консоли.

Корпус темно-серого цвета. На лицевую сторону нанесен логотип бренда. Сам корпус с телескопической конструкцией.

Рычаг для извлечения коннектора скрыт с внутренней стороны. Это современный USB-C, позволяющий подключаться без использования переходников.

В качестве контроллера в ADATA SC750 используется Silicon Motion SM2320G. Нанесен термоинтерфейс для улучшения пассивного отвода тепла. При этом во время эксплуатации проблем с перегревом во время продолжительной нагрузки замечено не было.

Для работы с консолью PlayStation 5 не потребовалась предварительная подготовка. Достаточно подключить и через меню выбрать тип эксплуатации: внешний накопитель для переноса сохранений PS4 и отснятых медиа файлов или дополнительное пространство под установку игр.

Тесты ADATA Elite SE880

CrystalDiskMark:

AS SSD Benchmark:

Anvil

AJA

Итоги

ADATA SC750 – компактный и очень быстрый внешний диск под хранение данных и работу с консолями, смартфонами и планшетами. Также станет отличным выбором под MacOS, обеспечив высокие скорости и не ухудшая внешний вид рабочего места. В подобном формате это один из лучших выборов на сегодняшний день.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".