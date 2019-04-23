Обзор ADATA Ultimate SU750 (ASU750SS-512GT-C). Недорогой и быстрый SSD

2019-04-23, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - ADATA Ultimate SU750; [110]
Время, когда HDD диски станут достоянием истории, особенно накопители объемом до 1 Тбайт, неминуемо приближается. Организовывая дисковую подсистему как в ноутбуке, так и настольном компьютере выбор в пользу SSD очевиден, отсутствие шума, высокие скорости обмена данными, а сейчас еще и отсутствие необходимости серьезных финансовых вложений. Тестируемый сегодня ADATA Ultimate SU750 яркий пример, предлагая высокий уровень быстродействия при низкой стоимости.

ADATA Ultimate SU750

К моменту публикации продажи в России еще не стартовали.

ADATA Ultimate SU750 обзор

Комплектация

Поставляется накопитель в компактной коробке с эффектным оформлением. Внутри накопитель зафиксирован в подложку из прозрачного пластика. В комплекте покупатель получает техническую документацию.

ADATA Ultimate SU750

Внешний вид

Выполнен ADATA Ultimate SU750 в традиционном форм-факторе 2.5 дюйма. Корпус выполнен из пластика и стали с матовым покрытием.

ADATA Ultimate SU750

На верхнюю крышку нанесена наклейка с декоративным оформлением, в основании подробная информация по техническим характеристикам.

ADATA Ultimate SU750

Подключается при помощи SATA интерфейса. Толщина в 7 мм дает возможность установки в ультрабуки.

ADATA Ultimate SU750

Заявленная скорость обмена данными составляет 550/520 МБ в секунду для чтения/записи соответственно.

ADATA Ultimate SU750

Используется интеллектуальное SLC-кеширование. Применена 3D TLC NAND память. Доступны накопители объемом от 256 ГБ до 1 ТБ.

ADATA Ultimate SU750

Срок эксплуатации и сохранность данных призвана обеспечить технология коррекции с низкой плотностью проверок на четность.

ADATA Ultimate SU750

Сердцем накопителя стал контроллер Realtek RTS5733DMQ.

Софт

С официального сайта можно загрузить утилиту ADATA SSD Toolbox. В главном окне отображается список подключенных накопителей с общей информацией о диске. Здесь же наглядно выводится состояние диска и оставшийся срок службы.

ADATA Ultimate SU750

Во вкладке ДИАГНОСТИКА есть функции сканирования поверхности диска, а также полная диагностика. Здесь же выводятся предупреждения при достижении критичных температур и завершения ресурса службы.

ADATA Ultimate SU750

Есть опция по удалению всех данных с накопителя без возможности восстановления.

ADATA Ultimate SU750

Доступна функция оптимизация пространства под хранения данных.

ADATA Ultimate SU750

Выводится общая информация по системе.

ADATA Ultimate SU750

Тесты

Устанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.

HD Tune Pro:

ADATA Ultimate SU750

ADATA Ultimate SU750

ADATA Ultimate SU750

ADATA Ultimate SU750

ADATA Ultimate SU750



CrystalDiskMark:

ADATA Ultimate SU750



AS SSD Benchmark:

ADATA Ultimate SU750



Тест скорости работы с данными:

ADATA Ultimate SU750

AJA

ADATA Ultimate SU750

Anvil

ADATA Ultimate SU750

Итоги по ADATA Ultimate SU750

Золото. Выбор редакции MegaObzorADATA Ultimate SU750 отличный вариант при выборе рабочего накопителя под хранение разнопланового контента, а также в качестве системного. Подойдет этот SSD для апгрейда ноутбука, ультрабука и настольной системы. 3 года гарантийного обслуживания, высокие скорости обмена данными, дополнительное программного обеспечение.
ADATA Ultimate SU750 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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