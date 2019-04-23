Обзор ADATA Ultimate SU750 (ASU750SS-512GT-C). Недорогой и быстрый SSD

Время, когда HDD диски станут достоянием истории, особенно накопители объемом до 1 Тбайт, неминуемо приближается. Организовывая дисковую подсистему как в ноутбуке, так и настольном компьютере выбор в пользу SSD очевиден, отсутствие шума, высокие скорости обмена данными, а сейчас еще и отсутствие необходимости серьезных финансовых вложений. Тестируемый сегодня ADATA Ultimate SU750 яркий пример, предлагая высокий уровень быстродействия при низкой стоимости.
HD Tune Pro:
CrystalDiskMark:
AS SSD Benchmark:
Тест скорости работы с данными:
ADATA Ultimate SU750 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
К моменту публикации продажи в России еще не стартовали.
ADATA Ultimate SU750 обзор
КомплектацияПоставляется накопитель в компактной коробке с эффектным оформлением. Внутри накопитель зафиксирован в подложку из прозрачного пластика. В комплекте покупатель получает техническую документацию.
Внешний видВыполнен ADATA Ultimate SU750 в традиционном форм-факторе 2.5 дюйма. Корпус выполнен из пластика и стали с матовым покрытием.
На верхнюю крышку нанесена наклейка с декоративным оформлением, в основании подробная информация по техническим характеристикам.
Подключается при помощи SATA интерфейса. Толщина в 7 мм дает возможность установки в ультрабуки.
Заявленная скорость обмена данными составляет 550/520 МБ в секунду для чтения/записи соответственно.
Используется интеллектуальное SLC-кеширование. Применена 3D TLC NAND память. Доступны накопители объемом от 256 ГБ до 1 ТБ.
Срок эксплуатации и сохранность данных призвана обеспечить технология коррекции с низкой плотностью проверок на четность.
Сердцем накопителя стал контроллер Realtek RTS5733DMQ.
СофтС официального сайта можно загрузить утилиту ADATA SSD Toolbox. В главном окне отображается список подключенных накопителей с общей информацией о диске. Здесь же наглядно выводится состояние диска и оставшийся срок службы.
Во вкладке ДИАГНОСТИКА есть функции сканирования поверхности диска, а также полная диагностика. Здесь же выводятся предупреждения при достижении критичных температур и завершения ресурса службы.
Есть опция по удалению всех данных с накопителя без возможности восстановления.
Доступна функция оптимизация пространства под хранения данных.
Выводится общая информация по системе.
ТестыУстанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.
HD Tune Pro:
CrystalDiskMark:
AS SSD Benchmark:
Тест скорости работы с данными:
AJA
Anvil
Итоги по ADATA Ultimate SU750ADATA Ultimate SU750 отличный вариант при выборе рабочего накопителя под хранение разнопланового контента, а также в качестве системного. Подойдет этот SSD для апгрейда ноутбука, ультрабука и настольной системы. 3 года гарантийного обслуживания, высокие скорости обмена данными, дополнительное программного обеспечение.
ADATA Ultimate SU750 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".