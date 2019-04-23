Обзор ADATA Ultimate SU750 (ASU750SS-512GT-C). Недорогой и быстрый SSD

Время, когда HDD диски станут достоянием истории, особенно накопители объемом до 1 Тбайт, неминуемо приближается. Организовывая дисковую подсистему как в ноутбуке, так и настольном компьютере выбор в пользу SSD очевиден, отсутствие шума, высокие скорости обмена данными, а сейчас еще и отсутствие необходимости серьезных финансовых вложений. Тестируемый сегодня ADATA Ultimate SU750 яркий пример, предлагая высокий уровень быстродействия при низкой стоимости.

ADATA Ultimate SU750 обзор

К моменту публикации продажи в России еще не стартовали.

Комплектация

Поставляется накопитель в компактной коробке с эффектным оформлением. Внутри накопитель зафиксирован в подложку из прозрачного пластика. В комплекте покупатель получает техническую документацию.

Внешний вид

Выполнен ADATA Ultimate SU750 в традиционном форм-факторе 2.5 дюйма. Корпус выполнен из пластика и стали с матовым покрытием.

На верхнюю крышку нанесена наклейка с декоративным оформлением, в основании подробная информация по техническим характеристикам.

Подключается при помощи SATA интерфейса. Толщина в 7 мм дает возможность установки в ультрабуки.

Заявленная скорость обмена данными составляет 550/520 МБ в секунду для чтения/записи соответственно.

Используется интеллектуальное SLC-кеширование. Применена 3D TLC NAND память. Доступны накопители объемом от 256 ГБ до 1 ТБ.

Срок эксплуатации и сохранность данных призвана обеспечить технология коррекции с низкой плотностью проверок на четность.

Софт

Сердцем накопителя стал контроллер Realtek RTS5733DMQ.С официального сайта можно загрузить утилиту ADATA SSD Toolbox. В главном окне отображается список подключенных накопителей с общей информацией о диске. Здесь же наглядно выводится состояние диска и оставшийся срок службы.

Во вкладке ДИАГНОСТИКА есть функции сканирования поверхности диска, а также полная диагностика. Здесь же выводятся предупреждения при достижении критичных температур и завершения ресурса службы.

Есть опция по удалению всех данных с накопителя без возможности восстановления.

Доступна функция оптимизация пространства под хранения данных.

Выводится общая информация по системе.

Тесты

Устанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.

AJA

Anvil

Итоги по ADATA Ultimate SU750

ADATA Ultimate SU750 отличный вариант при выборе рабочего накопителя под хранение разнопланового контента, а также в качестве системного. Подойдет этот SSD для апгрейда ноутбука, ультрабука и настольной системы. 3 года гарантийного обслуживания, высокие скорости обмена данными, дополнительное программного обеспечение.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".