Обзор ADATA XPG SX8200 Pro 512GB (ASX8200PNP-512GT-C). Увеличенное быстродействие и новый контроллер

Сегодня мы детально изучим линейку ADATA XPG SX8200 Pro, получившую новый контроллер SMI SM2262EN. Он стал главным отличием от ранее вышедшей линейки SX8200. В рамках неё также представлены варианты с объемом 1 и 2 Тбайт. Все твердотельные накопители могут похвастать пятилетней гарантией.

ADATA XPG SX8200 Pro 512GB обзор

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Комплектация

Поставляется в компактной коробке с агрессивным оформлением. С обратной стороны приведены подробные технические характеристики и особенности его работы. Внутри зафиксирован на прозрачной подложке. В комплект входит радиатор.

Внешний вид

Выполнен ADATA XPG SX8200 Pro в традиционном форм-факторе М.2 типоразмера 2280. Печатная плата черного цвета.

С внутренней стороны нанесена наклейка с техническими данными и серийным номер. В комплекте с накопителем идет съемная пластина.

Крепится при помощи клейкого интерфейса. С помощью него повышается эффективность пассивного отвода тепла.

На радиатор нанесен логотип серии XPG. Сам он окрашен в черный цвет. Его особенностями является низкий профиль, обеспечивается широкая совместимость с компонентами, так он не будет мешать установленной в соседнем разъеме видеокарте.

Как и говорили выше, используется контроллер SMI SM2262EN, повысивший скорость обмена данными. Сам чип изначально позиционировался под решения корпоративного уровня, позже было принято решение выпустить его на массовый рынок.

Поддерживается интерфейс PCI Express 3.0 x4. В сравнении с XPG SX8200 удалось достичь двукратного прироста. Используется 64-слойная TLC 3D NAND память Micron.

Тесты ADATA XPG SX8200 Pro 512GB

Есть SLC-кеш. Кэшируются все операции чтения и записи.Устанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.

AJA

Anvil

Итоги по ADATA XPG SX8200 Pro

ADATA XPG SX8200 Pro – при привлекательной стоимости на фоне конкурентов предлагает высокие скорости обмена данными и пятилетнее гарантийное обслуживание. Главные изменения коснулись установленного контроллера, при этом был сохранен тип TLC 3D NAND памяти.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".