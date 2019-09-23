Обзор ADATA XPG SX8200 Pro 512GB (ASX8200PNP-512GT-C). Увеличенное быстродействие и новый контроллер

2019-09-23, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - ADATA XPG SX8200 Pro 512GB; [43]
Сегодня мы детально изучим линейку ADATA XPG SX8200 Pro, получившую новый контроллер SMI SM2262EN. Он стал главным отличием от ранее вышедшей линейки SX8200. В рамках неё также представлены варианты с объемом 1 и 2 Тбайт. Все твердотельные накопители могут похвастать пятилетней гарантией.

ADATA XPG SX8200 Pro 512GB

Список актуальных предложений в российских магазинах мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

ADATA XPG SX8200 Pro 512GB обзор

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с агрессивным оформлением. С обратной стороны приведены подробные технические характеристики и особенности его работы. Внутри зафиксирован на прозрачной подложке. В комплект входит радиатор.

ADATA XPG SX8200 Pro 512GB

Внешний вид

Выполнен ADATA XPG SX8200 Pro в традиционном форм-факторе М.2 типоразмера 2280. Печатная плата черного цвета.

ADATA XPG SX8200 Pro 512GB

С внутренней стороны нанесена наклейка с техническими данными и серийным номер. В комплекте с накопителем идет съемная пластина.

ADATA XPG SX8200 Pro 512GB

Крепится при помощи клейкого интерфейса. С помощью него повышается эффективность пассивного отвода тепла.

ADATA XPG SX8200 Pro 512GB

На радиатор нанесен логотип серии XPG. Сам он окрашен в черный цвет. Его особенностями является низкий профиль, обеспечивается широкая совместимость с компонентами, так он не будет мешать установленной в соседнем разъеме видеокарте.

ADATA XPG SX8200 Pro 512GB

Как и говорили выше, используется контроллер SMI SM2262EN, повысивший скорость обмена данными. Сам чип изначально позиционировался под решения корпоративного уровня, позже было принято решение выпустить его на массовый рынок.

ADATA XPG SX8200 Pro 512GB

Поддерживается интерфейс PCI Express 3.0 x4. В сравнении с XPG SX8200 удалось достичь двукратного прироста. Используется 64-слойная TLC 3D NAND память Micron.

ADATA XPG SX8200 Pro 512GB

Есть SLC-кеш. Кэшируются все операции чтения и записи.

Тесты ADATA XPG SX8200 Pro 512GB

Устанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.

HD Tune Pro:

ADATA XPG SX8200 Pro 512GB

ADATA XPG SX8200 Pro 512GB

ADATA XPG SX8200 Pro 512GB

ADATA XPG SX8200 Pro 512GB



CrystalDiskMark:

ADATA XPG SX8200 Pro 512GB



AS SSD Benchmark:

ADATA XPG SX8200 Pro 512GB

ADATA XPG SX8200 Pro 512GB

AJA

ADATA XPG SX8200 Pro 512GB

Anvil

ADATA XPG SX8200 Pro 512GB

Итоги по ADATA XPG SX8200 Pro

Золото. Выбор редакции MegaObzorADATA XPG SX8200 Pro – при привлекательной стоимости на фоне конкурентов предлагает высокие скорости обмена данными и пятилетнее гарантийное обслуживание. Главные изменения коснулись установленного контроллера, при этом был сохранен тип TLC 3D NAND памяти.
ADATA XPG SX8200 Pro получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы ADATA XPG SX8200 Pro 512GB
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