Обзор ADATA XPG Spectrix D50 DDR4-3600 (AX4U360038G18A-DT50). Тесты и разгон памяти

Линейка оперативной памяти ADATA XPG Spectrix D50 за время своего существования получила несколько именитых наград. Она сейчас включает решения от 3000 МГц до 5000 МГц. С объемами одной планки 8, 16 и 32 Гбайт. Разные варианты комплектации в зависимости от количества модулей в наборе: 1, 2 или 4.

ADATA XPG Spectrix D50 DDR4-3600

Сегодня мы поделимся опытом эксплуатации набора ADATA XPG Spectrix D50 DDR4-3600. Его можно свободно приобрести в ключевых российских магазинах.

Комплектация

Упакованы в блистере с изображением планок и данными по ключевым характеристикам и особенностям. Внутри зафиксированы в прозрачном блистере. Эти модули сопровождаются пожизненной гарантией.

ADATA XPG Spectrix D50 DDR4-3600

Внешний вид

За отвод тепла от чипов памяти отвечают два металлических радиатора с толщиной 1.95 мм. Они закрывают всю площадь печатной платы.

ADATA XPG Spectrix D50 DDR4-3600

Несколько углублений на внешней стороне радиатора, создавая интересную геометрию. Окрашен он в серый цвет. Также доступна модификация в белоснежном цвете.

ADATA XPG Spectrix D50 DDR4-3600

Радиатор выше печатной платы. Высота 4 сантиметра. Общая совместимость с башенными конструкциями широкая.

ADATA XPG Spectrix D50 DDR4-3600

Верхняя часть из матового пластика. Он переходит на боковую зону радиатора треугольными островками.

ADATA XPG Spectrix D50 DDR4-3600

Вся площадь подсвечивается. Это многоцветная подсветка с хорошим набором эффектов.

ADATA XPG Spectrix D50 DDR4-3600

Управлять подсветкой в ADATA XPG Spectrix D50 можно с помощью фирменной утилиты или средствами материнской платы. Поддерживаются решения ключевых производителей.

ADATA XPG Spectrix D50 DDR4-3600

Общий вид работающей памяти привлекательный. Хорошие возможности по кастомизации.

ADATA XPG Spectrix D50 DDR4-3600

Используются чипы памяти Micron. С радиатором они контактируют через термоинтерфейс.

ADATA XPG Spectrix D50 DDR4-3600

Софт

Для управления можно использовать фирменную утилиту XPG RGB Sync. Оформлена она в темной стилистике.

ADATA XPG Spectrix D50 DDR4-3600

Управление простое. Весь список эффектов представлен в виде списка с эффектами. Большинство из них можно дополнительно настроить.

ADATA XPG Spectrix D50 DDR4-3600

Тесты

Тестирование велось с процессором Intel Core i9-10850K. В XMP-профиль записана частота 3600 МГц с таймингами 18-20-20-42 и напряжением 1.35В.

Проблем с запуском не было. Провели наш базовый набор тестов.

Разгон

Провели изучение разгонного потенциала. ADATA XPG Spectrix D50 дала возможность стабильно поднять частоту с 3600 до 4000 МГц с таймингами 18-20-20-42. Напряжение 1.45.

Максимально смогли получить стабильную работу в рендере 4К-видео и роликах с частотой 4600 МГц. Но она потребовала провести повышение таймингов до 22-23-23-45.

Сравнение

Для наглядности свели данные полученные на трех частотах: 3600, 4000 и 4600 МГц.

AIDA64

WinRar

CineBench 15

Помимо синтетических тестов приведем наглядный мониторинг в играх Tom Clancy's Rainbow Six Siege и Tomb Raider. Разрешение Full HD с минимальными настройками графики.

ADATA XPG Spectrix D50 3600, 4000 и 4600 MHz: Rise of the Tomb Raider

ADATA XPG Spectrix D50 3600, 4000 и 4600 MHz: Tom Clancy’s Rainbow Six Осада

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorНевысокая стоимость, пожизненная гарантия и хороший разгонный потенциал делает набор памяти ADATA XPG Spectrix D50 DDR4-3600 одним из самых удачных вариантов при поиске оперативной памяти. Сама же частота в 3600 МГц является «золотой серединой» для актуальных платформ AMD и Intel. Привлекательный внешний вид и возможности синхронизации, совместимость с башенным охлаждением.
ADATA XPG Spectrix D50 DDR4-3600 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ADATA XPG Spectrix D50 DDR4-3600
Новости:
Обзор ADATA XPG Spectrix D50 DDR4-3600 (AX4U360038G18A-DT50). Тесты и разгон памяти

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