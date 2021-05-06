Обзор ADATA XPG Spectrix D50 DDR4-3600 (AX4U360038G18A-DT50). Тесты и разгон памяти

Сегодня мы поделимся опытом эксплуатации набора ADATA XPG Spectrix D50 DDR4-3600. Его можно свободно приобрести в ключевых российских магазинах.
КомплектацияУпакованы в блистере с изображением планок и данными по ключевым характеристикам и особенностям. Внутри зафиксированы в прозрачном блистере. Эти модули сопровождаются пожизненной гарантией.
Внешний видЗа отвод тепла от чипов памяти отвечают два металлических радиатора с толщиной 1.95 мм. Они закрывают всю площадь печатной платы.
Несколько углублений на внешней стороне радиатора, создавая интересную геометрию. Окрашен он в серый цвет. Также доступна модификация в белоснежном цвете.
Радиатор выше печатной платы. Высота 4 сантиметра. Общая совместимость с башенными конструкциями широкая.
Верхняя часть из матового пластика. Он переходит на боковую зону радиатора треугольными островками.
Вся площадь подсвечивается. Это многоцветная подсветка с хорошим набором эффектов.
Управлять подсветкой в ADATA XPG Spectrix D50 можно с помощью фирменной утилиты или средствами материнской платы. Поддерживаются решения ключевых производителей.
Общий вид работающей памяти привлекательный. Хорошие возможности по кастомизации.
Используются чипы памяти Micron. С радиатором они контактируют через термоинтерфейс.
СофтДля управления можно использовать фирменную утилиту XPG RGB Sync. Оформлена она в темной стилистике.
Управление простое. Весь список эффектов представлен в виде списка с эффектами. Большинство из них можно дополнительно настроить.
ТестыТестирование велось с процессором Intel Core i9-10850K. В XMP-профиль записана частота 3600 МГц с таймингами 18-20-20-42 и напряжением 1.35В.
Проблем с запуском не было. Провели наш базовый набор тестов.
РазгонПровели изучение разгонного потенциала. ADATA XPG Spectrix D50 дала возможность стабильно поднять частоту с 3600 до 4000 МГц с таймингами 18-20-20-42. Напряжение 1.45.
Максимально смогли получить стабильную работу в рендере 4К-видео и роликах с частотой 4600 МГц. Но она потребовала провести повышение таймингов до 22-23-23-45.
СравнениеДля наглядности свели данные полученные на трех частотах: 3600, 4000 и 4600 МГц.
AIDA64
WinRar
CineBench 15
Помимо синтетических тестов приведем наглядный мониторинг в играх Tom Clancy's Rainbow Six Siege и Tomb Raider. Разрешение Full HD с минимальными настройками графики.
ADATA XPG Spectrix D50 3600, 4000 и 4600 MHz: Rise of the Tomb Raider
ADATA XPG Spectrix D50 3600, 4000 и 4600 MHz: Tom Clancy’s Rainbow Six Осада
ИтогиНевысокая стоимость, пожизненная гарантия и хороший разгонный потенциал делает набор памяти ADATA XPG Spectrix D50 DDR4-3600 одним из самых удачных вариантов при поиске оперативной памяти. Сама же частота в 3600 МГц является «золотой серединой» для актуальных платформ AMD и Intel. Привлекательный внешний вид и возможности синхронизации, совместимость с башенным охлаждением.
ADATA XPG Spectrix D50 DDR4-3600 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".