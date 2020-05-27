Обзор AEROCOOL Earl (4710562751307). Лучшее игровое кресло до 20 000

Четыре года назад мы проводили тестирование игрового кресла AeroCool AC120, которое при своей невысокой стоимости продемонстрировало высокое качество исполнения. И по прошествии этого времени придерживаемся того же мнения, но уже и на основе эксплуатации в течение 4 лет. Оно сейчас активно используется в редакции, хотя за это время серия успела несколько раз обновиться и сейчас его приобрести уже нельзя. Но в линейке производителя в том же ценовом сегменте появилось AEROCOOL Earl.

AEROCOOL Earl

Приобрести можно свободно в российских магазинах.

AEROCOOL Earl обзор

Содержание

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Внешний вид

Поставляется упакованным в коробку из транспортировочного картона. Перед началом эксплуатации надо будет провести процесс сборки.

AEROCOOL Earl

Он подробно описан в инструкции. В комплекте есть все необходимое для этого, включая Г-образный ключ с шестигранником и крестовиной. Неспешно процесс занимает около 15-20 минут.

AEROCOOL Earl

Мы всегда начинаем процесс сборки с установки колес. Тут их пять, выполнены из полиуретана. Поверхность ламината и паркета царапать не будут.

AEROCOOL Earl

Основание также из полиуретана. На внутренней части дополнительные ребра жесткости.

AEROCOOL Earl

AEROCOOL Earl оснащается газлифтом 4 класса. Рассчитано на людей весом до 150 килограммов. Рекомендованный – 120 кг.

AEROCOOL Earl

Следующим шагом необходимо с помощью четырех винтов установить механизм на внутреннюю часть сиденья. Относится к типу «БАБОЧКА».

AEROCOOL Earl

На этом же этапе рекомендуем зафиксировать два подлокотника. В этом кресле они с жесткой конструкцией. Отсутствуют возможности регулировки по высоте и вылету. Но за счет этого отсутствует и люфт, характерный для кресел с этими типами регулировок.

AEROCOOL Earl

Далее ставим собранное сиденье на газлифт, предварительно зафиксировав декоративный кожух. Остается с помощью винтов соединить спинку к сиденью. В последующем крепежные металлические пластины также будут скрыты под декоративными заглушками.

AEROCOOL Earl

В комплекте с креслом идет одна съемная подушка, устанавливаемая в районе поясницы. Фиксируется при помощи двух ремней.

AEROCOOL Earl

Его высоту можно будет индивидуально регулировать. Выполнено из искусственной кожи. Внутри пеноматериал высокой плотности.

AEROCOOL Earl

Внешний вид AEROCOOL Earl характерен для игровых кресел, напоминает по форме кресло гоночного автомобиля с боковыми упорами.

AEROCOOL Earl

В качестве материалов используются сочетания разных типов материалов. Искусственная кожа и ткань. За счет ткани заметно снижается запотевание при длительной эксплуатации.

AEROCOOL Earl

Места соединений с аккуратными тканевыми стежками. Участков с торчащими нитками замечено не было.

AEROCOOL Earl

В верхней части выступающая подушка с вышитым логотипом производителя. Пара вырезов с пластиковыми рамками под ремни.

AEROCOOL Earl

Доступно пять расцветок кресла: Iron Black, Steel Blue, Burgundy Red, Hunter Green, Stone Grey. Выглядит премиально.

AEROCOOL Earl

За счет увеличенной высоты спинки подойдет людям с высоким ростом. Внутри сиденья и спинки пеноматериал высокой плотности.

AEROCOOL Earl

Тесты

AEROCOOL Earl

Используемый тут механизм позволяет изменять высоту расположения сиденья, а также наклонять спинку. Для этого тут две ручки. Откинуть можно на 180 градусов, получив ровную плоскость, что позволит отдохнуть в перерывах между тяжелыми сессиями. Есть возможность отрегулировать механизм качания.

AEROCOOL Earl

Сидеть в AEROCOOL Earl комфортно. Удобная посадка с боковыми упорами. Не скрипит при посадке и подъеме. По полу перемещается свободно. За время тестов мы не выявили проблем с качеством используемых материалов. В отличие от ранних серий, тут улучшился комфорт, особенно при длительной эксплуатации. Дышащий материал дает эффект свежести и прохлады. При этом его легко обслуживать, удаляя накопившиеся загрязнения.

AEROCOOL Earl

Установленный тут вспененный наполнитель после подъема полностью восстанавливает свою форму. Внутри используется металлический каркас с высокой жесткостью и надежностью.

AEROCOOL Earl

Интересно смотрится материал AeroSuede. Визуально напоминает состарившуюся кожу. Мягкая и приятная тактильно.

AEROCOOL Earl

Итоги по AEROCOOL Earl

Золото. Выбор редакции MegaObzorAEROCOOL Earl, сохранив преимущество в виде невысокой стоимости, стало заметно лучше в сравнении с ранними сериями. Премиальный внешний вид, регулируемая подушка под поясницу, газлифт 4 класса, регулировки по высоте и наклону, эргономичная конструкция, высокий ресурс службы, отсутствие проблем с запотеванием. Не устроить могут жесткие подлокотники.
AEROCOOL EarlB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы AEROCOOL Earl
Обзоры:
Обзор HIPER RPX10000. Недорогая внешняя батарейка с QC 3.0 и PDОбзор HIPER RPX10000. Недорогая внешняя батарейка с QC 3.0 и PD
Обзор INSPECTOR AVENGER. Пусковое устройство для вашего автоОбзор INSPECTOR AVENGER. Пусковое устройство для вашего авто
Обзор Rombica NEO Magnum. Внешняя батарейка с быстрой зарядкойОбзор Rombica NEO Magnum. Внешняя батарейка с быстрой зарядкой
Новости:
В продажу поступил микрофон Acusis с функцией распознавания речи

Компания Antimatter Research выпустила микрофон Acusis. Микрофон разработан для обеспечения чистого звуча...
Обзор Baseus C30C-03. USB-концентратор 5 в 1

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку из Поднебесной, которая отлично подойд...
Взгляните на игровой рюкзак ZOTAC VR GO 3.0

ZOTAC анонсировала новый рюкзак VR GO 3.0, предлагая улучшение производительности на 30% по сравнению с п...
Обзор AEROCOOL Earl (4710562751307). Лучшее игровое кресло до 20 000Обзор AEROCOOL Earl (4710562751307). Лучшее игровое кресло до 20 000
Лучшая мышка для работы. Xiaomi Mi Wireless Mouse Black USBЛучшая мышка для работы. Xiaomi Mi Wireless Mouse Black USB
Обзор ASUS ROG Chakram (90MP01K0-BMUA00). Беспроводная игровая мышка с Qi-зарядкойОбзор ASUS ROG Chakram (90MP01K0-BMUA00). Беспроводная игровая мышка с Qi-зарядкой
Обзор realme 6 8/128GB. Бюджетный смартфон с функционалом флагманаОбзор realme 6 8/128GB. Бюджетный смартфон с функционалом флагмана
Лучший блок питания. Deepcool DA700 700WЛучший блок питания. Deepcool DA700 700W
NVIDIA представила процессор Ampere...
NVIDIA представила процессор AmpereДлительное время на просторах интернета ходили лишь слухи про графический процессор от компании NVIDIA, а...
Представлен смартфон Umidigi S5 Pro с вы...
Представлен смартфон Umidigi S5 Pro с выКомпания Umidigi пополнила ассортимент мощных смартфонов моделью Umidigi S5 Pro, которая может похвастать...
Представлен игровой ноутбук ADATA XGP XE...
Представлен игровой ноутбук ADATA XGP XEADATA сообщила об анонсе 15.6-дюймового игрового ноутбука XGP XENIA. Это первое предложение игровой систе...
YouTube снижает качество передачи из-за ...
YouTube снижает качество передачи из-за Из-за угрозы сложившейся вокруг вируса, людям рекомендуется оставаться дома. Люди начинают смотреть фильм...
Motorola Edge+ выглядит достаточно привл...
Motorola Edge+ выглядит достаточно привлНа просторах интернета появилась информация о том, что компания Motorola, которая уже давно перестала сущ...
iQOO Z1 5G слили в сеть...
iQOO Z1 5G слили в сетьНа просторах интернета появились официальные рендеры смартфона iQOO Z1 5G, которые позволяют оценить приб...
Chuwi представляет самый маленький в мир...
Chuwi представляет самый маленький в мирChuwi анонсировала мини-ПК LarkBox, который может поместиться на ладони. Chuwi LarkBox претендует на зв...
Разработчик miHoYo представил игровой пр...
Разработчик miHoYo представил игровой прВыход проекта запланировано на весну 2020 года. Проект будет совместим с платформами Windows, iOS, PS4, A...
Смартфон Realme Narzo 10 раскупили за дв...
Смартфон Realme Narzo 10 раскупили за двБренд Realme отчитался о первых успехах смартфона Realme Narzo 10, который был представлен в Индии неделю...
Перечень характеристик смартфонов Huawei...
Перечень характеристик смартфонов HuaweiСетевые инсайдеры раздобыли информацию о смартфонах Huawei P40 и Huawei P40 Pro, которые должны презенто...
Facebook выпустила приложение Messenger ...
Facebook выпустила приложение Messenger Разработчики Facebook анонсировала Messenger для компьютеров на Windows и macOS. Теперь приложение Facebo...
Смартфоны Huawei P40 и P40 Pro представя...
Смартфоны Huawei P40 и P40 Pro представяHuawei является одним из крупнейших производителем смартфонов. Новая серия смартфонов P40 была анонсирова...
Обзор TRANSCEND Jetflash 910 256Gb (TS256GJF910). Быстрая и надежная флешкаОбзор TRANSCEND Jetflash 910 256Gb (TS256GJF910). Быстрая и надежная флешка
Обзор AEROCOOL Earl (4710562751307). Лучшее игровое кресло до 20 000Обзор AEROCOOL Earl (4710562751307). Лучшее игровое кресло до 20 000
Обзор Verbatim 49570. Power Bank на 10000 мАчОбзор Verbatim 49570. Power Bank на 10000 мАч
Обзор Redragon ELEMENT 5. Портативная акустика для дома и улицыОбзор Redragon ELEMENT 5. Портативная акустика для дома и улицы
Обзор SVEN AP-B500MV. Недорогие беспроводные наушникиОбзор SVEN AP-B500MV. Недорогие беспроводные наушники
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor