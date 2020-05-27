Обзор AEROCOOL Earl (4710562751307). Лучшее игровое кресло до 20 000

Четыре года назад мы проводили тестирование игрового кресла AeroCool AC120 , которое при своей невысокой стоимости продемонстрировало высокое качество исполнения. И по прошествии этого времени придерживаемся того же мнения, но уже и на основе эксплуатации в течение 4 лет. Оно сейчас активно используется в редакции, хотя за это время серия успела несколько раз обновиться и сейчас его приобрести уже нельзя. Но в линейке производителя в том же ценовом сегменте появилось AEROCOOL Earl.

Внешний вид

Приобрести можно свободно в российских магазинах.Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется упакованным в коробку из транспортировочного картона. Перед началом эксплуатации надо будет провести процесс сборки.

Он подробно описан в инструкции. В комплекте есть все необходимое для этого, включая Г-образный ключ с шестигранником и крестовиной. Неспешно процесс занимает около 15-20 минут.

Мы всегда начинаем процесс сборки с установки колес. Тут их пять, выполнены из полиуретана. Поверхность ламината и паркета царапать не будут.

Основание также из полиуретана. На внутренней части дополнительные ребра жесткости.

AEROCOOL Earl оснащается газлифтом 4 класса. Рассчитано на людей весом до 150 килограммов. Рекомендованный – 120 кг.

Следующим шагом необходимо с помощью четырех винтов установить механизм на внутреннюю часть сиденья. Относится к типу «БАБОЧКА».

На этом же этапе рекомендуем зафиксировать два подлокотника. В этом кресле они с жесткой конструкцией. Отсутствуют возможности регулировки по высоте и вылету. Но за счет этого отсутствует и люфт, характерный для кресел с этими типами регулировок.

Далее ставим собранное сиденье на газлифт, предварительно зафиксировав декоративный кожух. Остается с помощью винтов соединить спинку к сиденью. В последующем крепежные металлические пластины также будут скрыты под декоративными заглушками.

В комплекте с креслом идет одна съемная подушка, устанавливаемая в районе поясницы. Фиксируется при помощи двух ремней.

Его высоту можно будет индивидуально регулировать. Выполнено из искусственной кожи. Внутри пеноматериал высокой плотности.

Внешний вид AEROCOOL Earl характерен для игровых кресел, напоминает по форме кресло гоночного автомобиля с боковыми упорами.

В качестве материалов используются сочетания разных типов материалов. Искусственная кожа и ткань. За счет ткани заметно снижается запотевание при длительной эксплуатации.

Места соединений с аккуратными тканевыми стежками. Участков с торчащими нитками замечено не было.

В верхней части выступающая подушка с вышитым логотипом производителя. Пара вырезов с пластиковыми рамками под ремни.

Доступно пять расцветок кресла: Iron Black, Steel Blue, Burgundy Red, Hunter Green, Stone Grey. Выглядит премиально.

За счет увеличенной высоты спинки подойдет людям с высоким ростом. Внутри сиденья и спинки пеноматериал высокой плотности.

Тесты

Используемый тут механизм позволяет изменять высоту расположения сиденья, а также наклонять спинку. Для этого тут две ручки. Откинуть можно на 180 градусов, получив ровную плоскость, что позволит отдохнуть в перерывах между тяжелыми сессиями. Есть возможность отрегулировать механизм качания.

Сидеть в AEROCOOL Earl комфортно. Удобная посадка с боковыми упорами. Не скрипит при посадке и подъеме. По полу перемещается свободно. За время тестов мы не выявили проблем с качеством используемых материалов. В отличие от ранних серий, тут улучшился комфорт, особенно при длительной эксплуатации. Дышащий материал дает эффект свежести и прохлады. При этом его легко обслуживать, удаляя накопившиеся загрязнения.

Установленный тут вспененный наполнитель после подъема полностью восстанавливает свою форму. Внутри используется металлический каркас с высокой жесткостью и надежностью.

Интересно смотрится материал AeroSuede. Визуально напоминает состарившуюся кожу. Мягкая и приятная тактильно.

Итоги по AEROCOOL Earl

AEROCOOL Earl, сохранив преимущество в виде невысокой стоимости, стало заметно лучше в сравнении с ранними сериями. Премиальный внешний вид, регулируемая подушка под поясницу, газлифт 4 класса, регулировки по высоте и наклону, эргономичная конструкция, высокий ресурс службы, отсутствие проблем с запотеванием. Не устроить могут жесткие подлокотники.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".