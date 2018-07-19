Обзор AeroCool Aero Shield C1000. Игровой источник бесперебойного питания

2018-07-19, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - AeroCool Aero Shield C1000; [114]
Корпуса, блоки питания и системы охлаждения Aerocool хорошо зарекомендовали себя среди российских пользователей. Позже они расширили модельный ряд выпустив игровые кресла и даже диван с подсветкой. Кресло, кстати, с учетом эргономики и качества исполнения, получились интересными и интересными в вопросе стоимости, относительно предложений конкурентов. Не так давно они сообщили о выпуске линейки игровых ИБП. Можно по-разному относиться к добавлению маркировки - «игровой» к разным классам устройств, но отрицать то, что любое оборудование, включая игровые ПК, правильней будет защитить от перепадов электричества, будет сложно.

AeroCool Aero Shield C1000

У нас появилась возможность первыми детально изучить одну из моделей новой линейки на примере AeroCool Aero Shield C1000. Продажи этого ИБП уже стартовали, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

AeroCool Aero Shield C1000 обзор

Комплектация

Поставляется AeroCool Aero Shield C1000 в эффектно оформленной коробке, на которой подробно описаны особенности его работы и приведены данные по техническим характеристикам. Комплект включает руководства пользователя и гарантийный талон.

AeroCool Aero Shield C1000

Внешний вид

AeroCool Aero Shield C1000 получил интересный дизайн лицевой панели. Сложные полигональные формы, имитация под вентиляционную решетку и несколько зон с подсветкой.

AeroCool Aero Shield C1000

В верхней зоне расположен информативный дисплей, отображающий напряжение на входе и выходе, уровень общей нагрузки и емкость аккумулятора. В виде иконок выводятся основные режимы работы.

AeroCool Aero Shield C1000

Изображение на экране хорошо читается под разными углами обзора. Информативность одна из лучших среди представленных на момент лета 2018 года.

AeroCool Aero Shield C1000

AeroCool Aero Shield C1000

Экран и логотип производителя подсвечиваются десятью разными цветами. За управление цветом отвечает механическая кнопка на фронтальной стороне корпуса.

AeroCool Aero Shield C1000

AeroCool Aero Shield C1000

На первый взгляд многоцветная подсветка кажется излишеством, но давайте вспомним про общее распостранение периферии и компонентов в корпусах с подсветкой. Все это часто синхронизируется и работает в единой цветовой гамме, ИБП AeroCool Aero Shield C1000 станет хорошим дополнением к этому.

AeroCool Aero Shield C1000

AeroCool Aero Shield C1000

За всей этой красотой не забыли продумать удобство эксплуатации. На тыльной стороне расположен хороший набор из шести разъемов: четыре евророзетки и два IEC.

AeroCool Aero Shield C1000

Также присутствует два гнезда RJ45, позволяя защитить роутер или сетевую карту, установленную в системе.

AeroCool Aero Shield C1000

Справа и слева присутствуют вырезы, обеспечивающие достаточно эффективный приток воздуха к вентилятору.

AeroCool Aero Shield C1000

Стоит на пластиковых ножках. Вес в 9.45 кг обеспечивает устойчивое расположение на ровной поверхности.

AeroCool Aero Shield C1000

Тесты

Модельная линейка включает несколько моделей: Aero Shield С625, Aero Shield С825, Aero Shield С1000, Aero Shield С1500 и Aero Shield С2000. Отличаются они мощностью, рекомендуем при подборе учитывать суммарную мощность подключаемых потребителей энергии. Важно будет обеспечить запас, который снизит общую нагрузку и даст хороший запас по времени автономной работы.

AeroCool Aero Shield C1000

На нижней стороне AeroCool Aero Shield C1000 находится выдвижная крышка, скрывающая отсек с двумя аккумуляторами по 12 В / 7 А·ч каждый. На восстановление его заряда с нуля уходит до пяти часов. Этот ИБП относится к линейно-интерактивному типу. Рассчитан он на 600 Вт, на выходе выдает ток от 220 до 240 В. Поддерживается автоматическое регулирование напряжения, защита от перегрузки, защита от короткого замыкания, защита от недостаточного напряжения, защита от перенапряжения, защита от всплесков напряжения и ударов молнии, защита от перезарядки и полного разряда.

AeroCool Aero Shield C1000

Внутри корпуса скрывается одна печатная плата с компонентами и алюминиевым радиатором. Есть один компактный вентилятор без регулировки скорости вращения. Он вовремя создает заметный равномерный шум. В первые дни эксплуатации мы отключили его для получения бесшумного режима работы, рекомендовать это всем пользователям мы не можем, разбор корпуса приведет к потери гарантийного обслуживания.

AeroCool Aero Shield C1000

Включить ИБП можно без подключения потребителей. Для проверки мы эксплуатировали его как в паре с настольным компьютером, система которого построена на Intel Core i7 8700K и видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1070. В обычных сценариях эксплуатации общая нагрузка не превышала 30%. В играх и при монтаже видеороликов мощность приближалась к 70-80%.

AeroCool Aero Shield C1000

Вторым сценарием эксплуатации мы подключили к AeroCool Aero Shield C1000 роутер, NAS Thecus N5810 и систему умного дома. Наличие RJ45 входа и выхода позволит защитит роутер от скачков по сетевому проводу. Так можно будет успеть завершить важный сетевой матч или найти безопасное место для сохранения заработанного лута.

AeroCool Aero Shield C1000

При переходе на работу от аккумулятора издается звуковой сигнал, который позволит не пропустить момент потери питания. Взаимодействие с ПК и программное обеспечение не поддерживается. Контролировать можно будет с помощью встроенного экрана. График разрядки равномерный. Длительность автономной работы зависит от суммарной мощности.

AeroCool Aero Shield C1000

Тип сигнала – аппроксимированная синусоида. Форма сигнала, позволяет работать устройствам, оснащенным импульсными блоками питания. Заметных отклонений по выходному напряжению замечено не было.

Итоги по AeroCool Aero Shield C1000

Золото. Выбор редакции MegaObzorAeroCool Aero Shield C1000 получился хорошо сбалансированным ИБП, который можно рекомендовать как средство защиты и резервного питания под игровые ПК, роутеры и мониторы. Агрессивный дизайн, настраиваемая подсветка станут украшением рабочего стола и смогут удачно дополнить общий сеттинг. Предлагается хороший запас разъемов, розетки RJ45, стабильная работа на широком диапазоне входных напряжений, длительное время автономной работы, внятный и информативный дисплей для контроля. Не устроить может шум от встроенного вентилятора.
AeroCool Aero Shield C1000 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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