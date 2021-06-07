Обзор AeroCool Duke. Игровое кресло с дышащим материалом

Особенностями тестируемого сегодня игрового кресла AeroCool Duke стало использование покрытия Aerosuide, обеспечивающего привлекательный внешний вид и полную воздухопроницаемость. Отмечаются регулировки, газлифт 4 класса и пенный наполнитель высокой плотности.

AeroCool Duke

Кресло находится в широком доступе в российских магазинах со средней стоимостью 20 990 рублей.

Комплектация и сборка

Упаковано в коробку из транспортировочного картона со схематичным изображением все комплектующие дополнительно защищены в пленку и пенку.

AeroCool Duke

Собрать кресло можно самостоятельно. В комплекте идет иллюстрированная инструкция. Винты и шестигранный ключ запакованы в блистер.

AeroCool Duke

Крестовина с пяти лучами выполнена из износоустойчивого пластика. С внутренней стороны усиливающие ребра.

AeroCool Duke

Пять колес-роликов для перемещения по полу. Ставятся в каждый из лучей.

AeroCool Duke

В основание крестовины устанавливается газлифт 4 класса. Рассчитан он на максимальную нагрузку до 150 градусов.

AeroCool Duke

На внутреннюю часть сиденья AeroCool Duke с помощью винтов. Для правильной ориентации расположены стрелки.

AeroCool Duke

Устанавливаем сиденье не газлифт. После этого можно приступить к установке спинки.

AeroCool Duke

Пластины крепления выполнены из окрашенного в черный цвет металла. После затягивания они закрываются декоративными пластиковыми накладками.

Внешний вид

Доступно кресло в четырех разных расцветках корпуса: Ash Black, Steel Blue, Punch Red, Tan Grey. Сочетания цветов в них выбрали удачно. Выглядит оно явно дороже своей стоимости.

AeroCool Duke

Каркас представляет собой прочную металлическую раму. Используется пена высокой плотности. Она не подвержена деформации и слеживанию в ходе длительной эксплуатации.

AeroCool Duke

Обтянуто материалом Aerosuide. Это нетканый материал с микроволокном. Мягкое и приятное тактильно. В отличие от кожзама оно воздухопроницаемое.

AeroCool Duke

По краям вставки из дышащей ткани. Отдельные типы материалов сшиты между собой нитками. Аккуратный стежок, без торчащих участков.

AeroCool Duke

В верхней зоне спинки у AeroCool Duke продольный вырез с текстурным покрытием под карбон. Этот элемент используется для пропускания ремешков поясничной посудки.

AeroCool Duke

Для нее как и для шейной предусмотрели возможность смены положения размещения. Они также идут с мягким наполнителем.

AeroCool Duke

Общая конструкция выполнена в виде «ковша» гоночного автомобиля. Выраженные боковые упоры и удобная посадка.

AeroCool Duke

Название и логотип бренда прошиты нитками. Не будут стираться со временем.

AeroCool Duke

По краям пара подлокотников они изначально с завода зафиксированы винтами. Поддерживается изменение высоты размещения. Центральная часть подлокотника с углублением, под удобное размещение рук.

AeroCool Duke

На боковой стороне рычаг, отвечающий за изменение угла наклона спинки. Разложить можно на 180 градусов.

AeroCool Duke

Изменение высоты расположения сиденья. Регулируется степень качания.

Тесты

AeroCool Duke

Кресло AeroCool Duke использовалось в течение длительного времени в редакции для работы и игр пользователем с ростом 181 сантиметр и весом 86 килограммов. Длительные сессии в нем не вызывают чувства дискомфорта и усталости.

AeroCool Duke

Есть необходимые регулировки, позволяющие подобрать оптимальное положение под текущий запрос. Две подушки для поясничного и шейного упора.

AeroCool Duke

При перемещении по полу и смещении положения в кресле оно не скрипит. Общая жесткость конструкции надежная.

AeroCool Duke

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorAeroCool Duke – игровое кресло с привлекательным внешним видом и надежной конструкцией. Качественные материалы, металлический каркас, механизм качания топ-ган, регулируемая высота подлокотников, дышащая обшивка, две съемные подушки. Придраться можно к боковому люфту подлокотников.
AeroCool Duke получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы AeroCool Duke
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