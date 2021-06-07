Обзор AeroCool Duke. Игровое кресло с дышащим материалом

Особенностями тестируемого сегодня игрового кресла AeroCool Duke стало использование покрытия Aerosuide, обеспечивающего привлекательный внешний вид и полную воздухопроницаемость. Отмечаются регулировки, газлифт 4 класса и пенный наполнитель высокой плотности.

Комплектация и сборка

Кресло находится в широком доступе в российских магазинах со средней стоимостью 20 990 рублей.Упаковано в коробку из транспортировочного картона со схематичным изображением все комплектующие дополнительно защищены в пленку и пенку.

Собрать кресло можно самостоятельно. В комплекте идет иллюстрированная инструкция. Винты и шестигранный ключ запакованы в блистер.

Крестовина с пяти лучами выполнена из износоустойчивого пластика. С внутренней стороны усиливающие ребра.

Пять колес-роликов для перемещения по полу. Ставятся в каждый из лучей.

В основание крестовины устанавливается газлифт 4 класса. Рассчитан он на максимальную нагрузку до 150 градусов.

На внутреннюю часть сиденья AeroCool Duke с помощью винтов. Для правильной ориентации расположены стрелки.

Устанавливаем сиденье не газлифт. После этого можно приступить к установке спинки.

Внешний вид

Пластины крепления выполнены из окрашенного в черный цвет металла. После затягивания они закрываются декоративными пластиковыми накладками.Доступно кресло в четырех разных расцветках корпуса: Ash Black, Steel Blue, Punch Red, Tan Grey. Сочетания цветов в них выбрали удачно. Выглядит оно явно дороже своей стоимости.

Каркас представляет собой прочную металлическую раму. Используется пена высокой плотности. Она не подвержена деформации и слеживанию в ходе длительной эксплуатации.

Обтянуто материалом Aerosuide. Это нетканый материал с микроволокном. Мягкое и приятное тактильно. В отличие от кожзама оно воздухопроницаемое.

По краям вставки из дышащей ткани. Отдельные типы материалов сшиты между собой нитками. Аккуратный стежок, без торчащих участков.

В верхней зоне спинки у AeroCool Duke продольный вырез с текстурным покрытием под карбон. Этот элемент используется для пропускания ремешков поясничной посудки.

Для нее как и для шейной предусмотрели возможность смены положения размещения. Они также идут с мягким наполнителем.

Общая конструкция выполнена в виде «ковша» гоночного автомобиля. Выраженные боковые упоры и удобная посадка.

Название и логотип бренда прошиты нитками. Не будут стираться со временем.

По краям пара подлокотников они изначально с завода зафиксированы винтами. Поддерживается изменение высоты размещения. Центральная часть подлокотника с углублением, под удобное размещение рук.

На боковой стороне рычаг, отвечающий за изменение угла наклона спинки. Разложить можно на 180 градусов.

Тесты

Изменение высоты расположения сиденья. Регулируется степень качания.

Кресло AeroCool Duke использовалось в течение длительного времени в редакции для работы и игр пользователем с ростом 181 сантиметр и весом 86 килограммов. Длительные сессии в нем не вызывают чувства дискомфорта и усталости.

Есть необходимые регулировки, позволяющие подобрать оптимальное положение под текущий запрос. Две подушки для поясничного и шейного упора.

При перемещении по полу и смещении положения в кресле оно не скрипит. Общая жесткость конструкции надежная.

Итоги

AeroCool Duke – игровое кресло с привлекательным внешним видом и надежной конструкцией. Качественные материалы, металлический каркас, механизм качания топ-ган, регулируемая высота подлокотников, дышащая обшивка, две съемные подушки. Придраться можно к боковому люфту подлокотников.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".