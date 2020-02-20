Обзор Artway MD-109 Signature. Двухканальный комбо-видеорегистратор

Вслед за Artway MD-107 Signature Artway MD-108 Signature с магнитным креплением, мы детально рассмотрим Artway MD-109 Signature с поддержкой системы помощи при парковке и режимом двухканальной съемки. Сохранены преимущества в виде компактного корпуса и сигнатурного детектирования.

Artway MD-109 Signature обзор

Рекомендованная стоимость 9 990 рублей. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Внешний вид

Комплект видеорегистратора включает камеру заднего вида с набором для ее монтажа, зарядное устройство в прикуриватель, инструкцию и гарантийный талон. Собрано все в коробке с откидной крышкой и подробной информацией по техническим характеристикам.Выполнены все три видеорегистратора в общей стилистике. Компактные габариты и аккуратный внешний вид.

На фронтальной стороне расположен объектив, собранный из шести стеклянных линз. Угол обзора 170 градусов.

Вместо рупорной антенны тут используется патч-антенна. На корпусе Artway MD-109 Signature она занимает ограниченное пространство, не увеличивая толщину корпуса.

Со стороны водителя расположен 2.4-дюймовый дисплей. Яркость экрана можно регулировать. Важная информация сопровождается внятными голосовыми и звуковыми подсказками.

Во время движения на экран выводится изображение сразу с двух камер, позволяя контролировать происходящее позади автомобиля. Поддерживается режим вывода парковочной разметки при движении задним ходом.

По краям от экрана выведены механические кнопки с нанесенной маркировкой. Разобраться с управлением будет несложно.

Справа слот для карты памяти формата microSD и AV-гнездо для подключения второй камеры. Все комплектные провода с запасом по длине. Можно будет провести скрытый монтаж в автомобилях с разным типом кузова. Слева miniUSB, используемый для подачи питания. Комплектный адаптер с Г-образным коннектором.

Настройки

Вторая камера выполнена в защищенном корпусе. Её можно будет установить в районе номерного знака или на заднем стекле. Выбирать рекомендуем в зависимости от кузова, у каждого способа крепления есть свои плюсы и минусы. Комплектный адаптер питания с возможностью сквозного подключения.В разделе настроек пользователь сможет детально настроить работу радар-детектора и GPS-информатора. Доступно большое количество опций по тонкой корректировке Artway MD-109 Signature.

Есть детальная корректировка по съемке.

Радар-детектор

В режиме СМАРТ устройство определяет помимо самого излучения еще и тип комплекса. Использование процессора и базы сигнатур дает еще и эффективную фильтрацию ложных срабатываний. Дальности вывода предупреждения достаточно для принятия решения о коррекции скорости. Детектировались системы с маломощным излучением.

Используется база стационарных камер и точек. В нее включены комплексы, не использующие в своей работе излучения. Наполнение базы отличное, выводились предупреждения по системам, установленным зимой текущего года. Для АВТОДОРИЯ рассчитывается средняя скорость на участке контроля.

Тесты

Дневная съемка Artway MD-109 Signature

Запись на основном канале Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Файлы с двух каналов распределяются по разным папкам.

Ночная съемка Artway MD-109 Signature

Номерные знаки читаемы на основном и дополнительном каналах. Резкость держится по всей площади кадра.

Вторая камера Artway MD-109 Signature

Для просмотра файлов не потребуется установка дополнительных кодеков. Файлы в расширении MOV.

Итоги по Artway MD-109 Signature

Artway MD-109 Signature – сигнатурный комбо видеорегистратор с поддержкой двухканальной съемки и оснащенный системой помощи при парковке. В сегменте до 10 000 рублей он предлагает наиболее полный функционал при высоком качестве исполнения.