Обзор Asgard AN3.0 1 TB. Недорогой и быстрый М.2…

За последнее время твердотельные диски от китайских производителей прошли путь от сомнительных решений с низким уровнем надежности, до решений которые могут составить хорошую конкуренцию уже именитым брендам. Хотя в целом работать еще есть над чем, при поиске накопителей в недорогом и среднем сегменте рассматривать их в качестве системных и дополнительных можно и нужно. Мы же продолжаем изучать актуальные решения и сегодня протестируем Asgard AN3.0 1 TB.

Комплектация

Компактная коробка, окрашенная в черный цвет с изображением накопителя и данными по характеристикам. Тут помимо скорости работы с данными, есть пометка по 5-летней гарантии производителя. Комплект включает отвертку и винт крепления, а также руководство пользователя.

Asgard AN3.0 1 TB обзор

Внешний вид

Выполнен накопитель в традиционном формате 2280 с интерфейсом PCIe 3.0 и протоколом NVMe 1.3. В рамках данной серии представлен также накопитель объемом 512 Гбайт.

Здесь не предусмотрена система пассивного отвода тепла, продумать этот вопрос нужно будет самостоятельно. На лицевую сторону нанесена наклейка с серийным номером, данными по объему и производителю.

Работает на базе контроллера MaxioTech MAP1202, состоящий из ядер Cortex A5. Это референсный дизайн от производителя без DRAM буфера.

Используется 128-слойная память TLC от YMTC. Заявленные скорости чтения и записи составляют 3300 и 3000 Мбайт/с соответственно.

Тесты

CrystalDiskMark:

AS SSD Benchmark:

HD Tune Pro:

AJA

Итоги

Asgard AN3.0 1 TB – недорогой М.2 накопитель с интерфейсом PCIe 3.0, который можно рассматривать в качестве дополнительного под хранение софта и игр, а также системного в недорогих сборок.